Компания Venus Aerospace представила свой новый прямоточный воздушно-реактивный двигатель VDR2, который использует технологию вращающейся детонации. Этот двигатель обещает сделать гиперзвуковые полеты более доступными и эффективными.

В последние годы гиперзвуковые технологии становятся все более актуальными, и новый двигатель VDR2 от Venus Aerospace, по заверению разработчиков, представляет собой значительный шаг вперед в этой области. Этот прямоточный воздушно-реактивный двигатель использует инновационный подход, позволяющий развивать скорость свыше 5 Махов, что может коренным образом изменить авиационные перевозки.

Одной из ключевых проблем при создании гиперзвуковых летательных аппаратов является необходимость в двигателях, способных обеспечивать постоянную тягу. В отличие от традиционных систем, которые полагаются на ракеты для разгона, VDR2 предлагает решение, позволяющее самолетам, например, осуществлять перелеты из Сан-Франциско в Токио всего за час.

На недавнем Up.Summit в Арканзасе VDR2 продемонстрировал свою простоту конструкции, представляя собой трубу без движущихся частей. Это прямоточный двигатель, который сжимает входящий воздух благодаря скорости самого самолета, а не вращающимся лопаткам, как в обычных реактивных двигателях. Эта механическая простота позволяет VDR2 выдерживать более высокие температуры, что критично для гиперзвуковых полетов, где температура внутри двигателя может достигать 2130 °C.





Причем, VDR2 не ограничивается только прямоточной технологией. Он включает вращающийся детонационный ракетный двигатель (RDRE), который использует другой принцип работы. Двигатель состоит из двух коаксиальных цилиндров, между которыми происходит сгорание смеси топлива и окислителя. При правильной настройке детонация создает ударную волну, которая генерирует высокое давление и тепло, что делает двигатель более эффективным.

Этот двигатель разрабатывается в сотрудничестве с компанией Velontra и обещает обеспечить скорость до 6 Махов и высоту полета 52 000 метров. Если Venus Aerospace достигнет своих целей, VDR2 будет на 15% эффективнее традиционных двигателей. Технический директор компании подчеркнул, что этот двигатель делает гиперзвуковую экономику реальностью, и ожидается, что первый испытательный полет VDR2 состоится в следующем году на беспилотном летательном аппарате.