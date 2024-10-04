Исследователи кибербезопасности выявили мошеннические приложения в Google Play и App Store, использующие схемы «разделки свиней». Тысячи пользователей уже скачали эти приложения, попавшись на уловку мошенников.

Специалисты в области кибербезопасности сообщили о наличии в официальных магазинах приложений Google и Apple программ, скрывающих схемы мошенничества, известные как «разделка свиней». Эти приложения уже успели завоевать популярность, собрав тысячи загрузок.

Схема «разделки свиней» представляет собой финансовое мошенничество, в котором жертвы, называемые «свиньями», сначала обманываются, а затем теряют свои деньги. Мошенники долго манипулируют жертвами, убеждая их делать инвестиции, прежде чем исчезнуть с их средствами.

Обнаруженные приложения, такие как SBI-INT для iOS и Finans Insights и Finans Trader6 для Android, служат инструментами для обмана пользователей, в основном нацеленных на криптовалютные инвестиции. Мошенники часто маскируются под привлекательных молодых женщин, чтобы завести доверительные отношения с жертвами, а затем предлагают им доступ к фальшивым платформам для торговли криптовалютой с обещанием высоких доходов.

Сначала жертвы вкладывают небольшие суммы, после чего мошенники демонстрируют им фиктивные прибыли через приложение. Эти цифры на экране не отражают реального положения дел, так как все средства уже находятся у преступников. Постепенно жертвы начинают инвестировать все больше, и когда они решают вывести свои деньги, оказывается, что это невозможно.

Некоторые жертвы обращаются в службу поддержки, но сталкиваются с дополнительными уловками, когда мошенники требуют оплатить комиссию за вывод средств. Как только Google и Apple узнали о мошеннических приложениях, они немедленно удалили их из своих магазинов.

Чтобы избежать подобных ситуаций, пользователям следует проявлять осторожность и здравый смысл: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятнее всего, так оно и есть.