Исследование нейробиологов из музея Маурицхейс раскрыло уникальные аспекты восприятия шедевра Вермеера. Ученые обнаружили, что портрет вызывает особую реакцию мозга, отличая его от других произведений искусства.

«Девушка с жемчужной сережкой», шедевр Яна Вермеера, продолжает привлекать внимание зрителей и исследователей. В музее Маурицхейс в Гааге ученые провели уникальное исследование, чтобы понять, почему этот портрет вызывает столь сильные эмоции и внимание. Нейробиологи измеряли активность мозга зрителей при просмотре картины и других известных произведений, и результаты оказались поразительными.

Исследование показало, что зрители попадают в состояние, которое ученые назвали «устойчивая петля внимания». Этот феномен проявляется в том, что взгляд зрителя последовательно перемещается между глазами, ртом и жемчужиной на ушах девушки. Этот цикл повторяется, заставляя людей смотреть на картину дольше, чем на любые другие работы.

Мартин де Мунник, представитель исследовательской компании Neurensics, отметил, что этот эффект заставляет зрителей невольно сосредотачиваться на портрете. Ученые также наблюдали активность в предклинье — области мозга, отвечающей за сознание и личность. Это открытие стало неожиданным, ведь исследователи изначально предполагали, что «Девушка с жемчужной сережкой» будет особенной, но не знали, почему именно так.

В ходе эксперимента ученые сравнили реакции на оригинал картины и ее репродукции. Они обнаружили, что зрители испытывают в десять раз более сильные эмоции при взгляде на подлинник. Для исследования использовали устройства, отслеживающие движение глаз и мозговые волны, что позволило получить точные данные о восприятии.

Директор музея Маурицхейс, Мартина Госселинк, подчеркнула важность взаимодействия с оригинальными произведениями искусства. Она отметила, что живое соприкосновение с искусством, будь то живопись или танец, играет ключевую роль в развитии мозга. Госселинк также указала на уникальные фокусные точки в картине Вермеера. В отличие от других его работ, где персонажи заняты делами, «Девушка с жемчужной сережкой» смотрит прямо на зрителя, создавая ощущение личной связи.

В исследовании также прозвучала идея о возможности аналогичных экспериментов с другими известными картинами, такими как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Госселинк пошутила о дружеском соперничестве между двумя произведениями, намекнув на то, что «Девушка с жемчужной сережкой» может стать «Моной Лизой Севера».

Данное исследование не только углубило понимание восприятия искусства, но и подчеркнуло, как нейробиология может объяснить уникальность произведений.