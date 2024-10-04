Су-34, известный как «боевой селезень», продолжает удивлять своими возможностями в зоне специальной военной операции. Этот бомбардировщик сочетает в себе высокую маневренность, мощную боевую нагрузку и передовые технологии, что делает его одним из главных игроков на современном поле боя.

Бомбардировщик Су-34, прозванный «боевым селезнем» за свою уникальную форму и впечатляющие характеристики, продолжает демонстрировать свою мощь в условиях специальной военной операции. Этот фронтовой бомбардировщик сочетает в себе скорость, маневренность и высокую боевую нагрузку, что делает его незаменимым на современном поле боя. Программа «Военная приемка» телеканала «Звезда» провела исследование, чтобы понять, как Су-34 стал таким мощным инструментом в руках российских военных.





Су-34, с его длиной 23,4 метра и размахом крыльев 15,2 метра, напоминает семиэтажный дом, а его максимальная взлетная масса достигает 39,5 тонны. Этот бомбардировщик способен разгоняться до полутора скоростей звука, что делает его одним из самых быстрых в своем классе. Высота полета с грузом — 16 206 метров — остается непревзойденным рекордом, установленным за последние 25 лет. Но не только скорость и высота делают Су-34 уникальным, а также его способность нести до восьми с половиной тонн боевой нагрузки.

Экипаж Су-34 состоит из двух человек, которые располагаются в титановой бронекапсуле. Это обеспечивает не только безопасность, но и удобство взаимодействия между пилотом и штурманом. Они могут легко обмениваться информацией, просто взглянув друг на друга, что критически важно в боевых условиях.

Су-34 стал настоящим «тяжеловесом» среди боевых самолетов. Он может выполнять задачи, которые раньше требовали огромного количества времени и ресурсов. Например, с помощью новых управляемых модулей для бомб, таких как универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), Су-34 значительно увеличил точность своих атак. Эти модули позволяют бомбам планировать свой путь к цели, что делает их применение более эффективным и менее рискованным для экипажа.

На данный момент Су-34 может использовать 16 видов управляемого высокоточного оружия и 19 видов неуправляемого. Эта широкая номенклатура делает его универсальным решением для различных боевых сценариев. Например, военные успешно применяют бомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и даже ФАБ-3000, которая весит три тонны. Несмотря на свои размеры, эта бомба легко помещается между мотогондолами Су-34, что позволяет ему подниматься в воздух с полной боевой нагрузкой.

Важным аспектом является и дальность полета Су-34. Некоторые источники сообщают, что с дозаправкой он может находиться в воздухе до десяти часов. Это дает возможность выполнять длительные миссии и оставаться вне зоны противовоздушной обороны противника. Кроме того, Су-34 сочетает в себе традиционные механические системы управления и современные электроприводы, что делает его более живучим и надежным в боевых условиях.

С началом специальной военной операции количество собираемых Су-34 на новосибирском авиазаводе значительно увеличилось. Рабочие проходят обучение всего за три месяца, чтобы ускорить процесс производства. Благодаря изменениям в технологических процессах завод смог увеличить пропускную способность без потери качества.

На заводе также разрабатывают и производят ключевые компоненты, такие как стекла для фонарей кабины. Эти стекла должны выдерживать колоссальные нагрузки и при этом сохранять высокие оптические свойства. Специальное антибликовое покрытие помогает защитить экипаж от отражений и облучения.

Су-34 также оснащен современными средствами защиты от противника. Например, система «Хибины» обеспечивает противорадиолокационные помехи, а истребители прикрывают бомбардировщик от атак. Профессиональные навыки пилотов и их маневренность играют важную роль в уклонении от ракет.

Двигатели для Су-34 производят в Уфе. Для увеличения объемов производства здесь провели масштабную реконструкцию, внедрив современное оборудование. Новый лазерный сканер значительно сократил время контроля размеров двигателей после сборки, что позволило оптимизировать производственные процессы.

С началом СВО Су-34 не только стал более универсальным, но и прошел модернизацию. Теперь он может выполнять функции разведчика, получая оперативную информацию в реальном времени. Каждый самолет, выходящий с завода, проходит испытания, которые включают минимум четыре вылета, чтобы проверить работоспособность всех систем.

Экипажи Су-34 отмечают высокую надежность и живучесть этих машин. Даже в случае неисправностей бомбардировщик способен вернуть экипаж домой. Су-34 уверенно продолжает выполнять свои задачи, оставаясь одним из самых эффективных и надежных самолетов в российской авиации.