Сэм Альтман, глава OpenAI, представил на мероприятии DevDays революционную концепцию «волшебного зеркала», которое изменит взаимодействие пользователей с технологиями. Новая система ИИ обещает значительно упростить выполнение задач, сокращая время их реализации до рекордных показателей.

На недавнем мероприятии OpenAI DevDays Сэм Альтман поделился захватывающими идеями о будущем искусственного интеллекта. Он представил концепцию, которая, по его словам, может кардинально изменить способ, которым мы взаимодействуем с компьютерами и окружающим миром. Эта новая система, названная «волшебным зеркалом», обещает сделать общение с технологиями более естественным и интуитивным.

Альтман описал, как пользователи смогут подходить к «зеркалу» и просто говорить, что они хотят. Усовершенствованные модели ИИ будут обрабатывать запросы в реальном времени, создавая персонализированные интерфейсы и видеопотоки. «Это полностью изменит то, как мы используем компьютеры», — заметил он, подчеркивая, что такие изменения произойдут повсеместно.

С переходом от чат-ботов к агентам ИИ, Альтман предсказывает, что люди смогут выполнять задачи, которые раньше занимали месяцы, всего за час. Он уверен, что к 2030 году мы оглянемся назад и увидим, как быстро изменился мир. «Почему бы не снизить это время до минуты?» — задался вопросом Альтман, подчеркивая стремление к максимальной эффективности.

Кроме того, он упомянул о сотрудничестве с известным дизайнером Джони Айвом, который поможет создать новые устройства на базе ИИ. Хотя Альтман не раскрыл подробностей о самом оборудовании, он отметил, что управление им будет осуществляться в основном через диалог. Это открывает новые возможности для пользователей, позволяя им взаимодействовать с технологиями так, как никогда раньше.

Однако Альтман также осветил важные аспекты, которые необходимо решить для успешной реализации этих идей. Проблемы доверия, безопасности и согласованности остаются ключевыми препятствиями, которые нужно преодолеть. Он выразил надежду, что OpenAI сможет найти решения для этих вызовов, чтобы сделать будущее ИИ доступным и безопасным для всех.

Посмотреть полное видео выступления можно здесь.