Академик Геннадий Онищенко призвал к активной подготовке к возможным случаям лихорадки Марбург в России. Он подчеркнул важность профилактических мероприятий и обучения медицинских работников.

4 октября 2024 года в Москве академик РАН Геннадий Онищенко выступил с важным предупреждением о возможном завозе лихорадки Марбург в Россию. В свете ухудшения эпидемиологической ситуации в Руанде, он призвал к разработке мер, которые помогут предотвратить распространение этого опасного заболевания.

Лихорадка Марбург представляет собой серьезную угрозу, и Онищенко не оставил сомнений в том, что российским специалистам следует быть наготове. Он отметил, что с учетом активных поездок граждан за границу, риск появления инфекции в стране остается высоким. Важно не только контролировать ситуацию, но и проводить профилактические мероприятия, чтобы снизить вероятность возникновения вспышек.

Академик подчеркнул необходимость тренингов для врачей, чтобы они могли быстро и точно распознавать симптомы лихорадки. Это поможет обеспечить своевременное вмешательство и уменьшить риск распространения инфекции. Кроме того, в случае ухудшения ситуации в других странах, Онищенко рекомендовал россиянам избегать поездок туда, чтобы не подвергать себя опасности.

Лихорадка Марбург, как известно, передается от летучих мышей и может вызывать тяжелые симптомы, включая геморрагический синдром и поражение жизненно важных органов. На данный момент не существует специфического лечения или вакцины против этого вируса, что делает ситуацию еще более тревожной.

В связи с этим, академик призвал к созданию мощной диагностической базы на уровне областных центров, чтобы в случае необходимости можно было быстро реагировать на угрозу. Онищенко уверенно заявил, что готовность к подобным вызовам — это не просто задача для отдельных лабораторий, а необходимость для всей страны.