ВТБ внедрил оплату по лицу через приложение "СБПэй". На данный момент такая возможность доступна только в метрополитене Казани, но в будущем банк планирует расширить эту услугу.

4 октября 2024 года в Москве ВТБ объявил о запуске уникальной услуги, которая обещает изменить подход к безналичным расчетам. Банк предложил своим клиентам возможность оплачивать проезд в метрополитене Казани с помощью биометрии.

ВТБ внедрил систему, которая позволяет совершать покупки, просто взглянув на экран. Клиентам необходимо зарегистрировать свои биометрические данные в отделении или через приложение "Госуслуги биометрия". После этого они могут подключить свою биометрию к счету в приложении "СБПэй".

На данный момент оплата по лицу доступна только в метрополитене Казани, но банк уже планирует расширение этой услуги. В будущем пользователи смогут оплачивать не только проезд, но и покупки в магазинах и других городах. Такой подход значительно упрощает процесс расчетов, устраняя необходимость в картах или наличных.

ВТБ активно сотрудничает с Национальной системой платежных карт, что позволяет обеспечить безопасность и надежность транзакций. Банк уверенно заявляет, что это только начало, и в скором времени мы увидим больше возможностей для использования биометрии в повседневной жизни.