В 2025 году откроется Тихоокеанская железная дорога, соединившая Якутию и Хабаровский край. Эксперты уверены, что проект станет выгодным в условиях растущего спроса на уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Тихоокеанская железная дорога, которая соединит Эльгинское месторождение в Якутии с портом Эльга в Хабаровском крае, обещает стать важным транспортным проектом для России. Открытие запланировано на 2025 год, и эксперты уже обсуждают его потенциальное влияние на угольный рынок.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин отметил, что проект строится с учетом будущего спроса на уголь. Он уверен, что если мировые рынки сохранят интерес к этому ресурсу, Тихоокеанская железная дорога станет экономически оправданной. Однако Блинкин также предостерегает: если страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китай, решат отказаться от угольной энергетики, проект может оказаться «тупиковым».

Строительство дороги ведет компания «Эльгауголь», которая уже в 2022 году начала реализацию этого амбициозного плана. Железная дорога свяжет угольное месторождение с терминалом на берегу Охотского моря, что значительно упростит логистику.

Аналитики из компании «Технологии доверия» прогнозируют, что к 2030 году экспорт угля из России может вырасти на треть. Это произойдет на фоне снижения поставок угля конкурентами. Ожидается, что продажи российского угля увеличатся на 70-80 миллионов тонн по сравнению с уровнем 2023 года, когда объем составил 212,5 миллиона тонн.

Угледобывающие регионы России активно развивают свои мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос. Тихоокеанская железная дорога станет важной частью этой стратегии, обеспечивая стабильные поставки угля на международные рынки.