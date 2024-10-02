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АВТОВАЗ отчитался о рекордных продажах LADA в сентябре 2024 года
АВТОВАЗ опубликовал результаты продаж за сентябрь 2024 года, продемонстрировав значительный рост. В первом месяце осени россияне приобрели 41 489 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA.

АВТОВАЗ поделился радостными новостями о своих продажах за сентябрь 2024 года, и эти данные вызывают оптимизм среди поклонников марки. В первом месяце осени компания реализовала 41 489 автомобилей LADA, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Этот рост отражает не только успешные продажи, но и положительные изменения на российском автомобильном рынке в целом, что свидетельствует о восстановлении интереса к продукции отечественного производителя.

АВТОВАЗ продолжает демонстрировать уверенные результаты на российском рынке, подтверждая свою репутацию надежного автопроизводителя. За девять месяцев текущего года официальные дилеры LADA продали 334 979 автомобилей, что на 38,1% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Особенно выделяется модель LADA Largus, которая после обновления производства показала значительный рост: в сентябре реализовали 1816 пассажирских универсалов, увеличив продажи на впечатляющие 74,3% по сравнению с августом, и 658 фургонов с ростом в 41,5%.

Модель LADA Vesta также радует своих владельцев — в сентябре продали 12 014 автомобилей, что на 4,4% больше, чем в предыдущем месяце. С начала года объем продаж Vesta составил 96 209 единиц, что удивительно, учитывая рост на 294,6% по сравнению с прошлым годом. Не осталась в стороне и LADA Granta: в сентябре реализовали 17 832 автомобиля, увеличив продажи на 6,8% по сравнению с августом. За девять месяцев общий объем продаж составил 155 708 единиц, что на 2,5% больше, чем в 2023 году. Эти цифры свидетельствуют о стабильном спросе на популярные модели.

LADA NIVA Legend также показала хорошие результаты, реализовав 4352 автомобиля в сентябре, что на 17% выше августовских показателей. За девять месяцев было продано 35 051 NIVA Legend, что на 22,9% больше, чем в прошлом году. Модель LADA NIVA Travel также не отстает: с начала года продали 38 047 машин, что на 11,1% выше прошлогоднего результата. В сентябре реализовали 4304 автомобиля, увеличив продажи на 2,9%, что подтверждает растущий интерес к этому внедорожнику.

АВТОВАЗ продолжает укреплять свои позиции на российском автомобильном рынке, радуя покупателей качественными и доступными моделями. Успехи сентября подчеркивают восстановление спроса и растущую популярность автомобилей LADA среди россиян, что свидетельствует о доверии к бренду и его продукции. В условиях конкурентного рынка АВТОВАЗ демонстрирует, что способен адаптироваться и удовлетворять потребности своих клиентов, что вызывает надежды на дальнейший рост и развитие.

#автомобили #автоваз #lada #продажи #сентябрь 2024
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