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Израиль может нанести ответный удар по ядерным и нефтяным объектам Ирана
Израильская сторона назвала успешной оборону от массированной иранской ракетной атаки и заявила, что готовит ответ. По данным СМИ, израильская армия может нанести удары по ядерным объектам Ирана.

Недавние события на Ближнем Востоке вновь обострили напряженность между Израилем и Ираном. Израильская армия успешно отразила ракетный удар, и власти страны готовятся к ответным действиям. Иран, несмотря на свои намерения избежать эскалации, демонстрирует готовность к конфликту.

Израильский министр обороны Йоав Галант сообщил о том, что армия успешно справилась с иранской ракетной атакой. Он подчеркнул, что Иран не усвоил уроков из прошлого, утверждая, что любой, кто нападает на Израиль, будет наказан. В ответ на недавний ракетный удар, который произошел во вторник, израильские власти планируют ответить в течение ближайших дней. При этом они намерены обсудить свои действия с американскими партнерами, прежде чем принять окончательное решение.

Согласно информации, опубликованной в британских СМИ, возможный ответ Израиля может включать удары по ядерным объектам Ирана. Израиль уже предупреждал Тегеран о том, что в случае агрессии он готов нанести удары по иранской ядерной и нефтяной инфраструктуре. Эти угрозы подчеркивают серьезность ситуации и возможные последствия для региона.

Иран, в свою очередь, заявил, что его ракетный удар был направлен исключительно на военные объекты Израиля. Министерство иностранных дел Ирана назвало это действие ответом на ликвидацию высокопоставленных лиц, связанных с движением ХАМАС и "Хезболлах". Генерал-лейтенант Мохаммад Багери, начальник Генштаба вооруженных сил Ирана, подтвердил, что атаки были нацелены на базы израильских ВВС и штаб-квартиру "Моссада".

В результате анализа видеозаписей, проведенного CNN, выяснили, что одна из ракет Ирана взорвалась всего в километре от здания "Моссада". Иранские военные также угрожали полным разрушением инфраструктуры Израиля в случае ответных мер со стороны еврейского государства. Министр обороны Ирана подчеркнул, что это лишь демонстрация части ракетного потенциала страны, оставшегося неиспользованным.

На международной арене США выразили поддержку Израилю, назвав действия Ирана актом агрессии. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что американские войска на Ближнем Востоке перехватили множество ракет, запущенных Ираном. Британия также подтвердила свою поддержку, а президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к сдержанности со стороны всех участников конфликта.

Израиль продолжает проводить операции против "Хезболлах" в Ливане, нанося удары по целям, связанным с этой группировкой. В результате авиаударов погибли десятки людей, а число раненых достигло значительных размеров. В то же время, в ответ на закрытие иранского воздушного пространства, многие авиакомпании изменяют маршруты своих рейсов, что приводит к задержкам и изменению планов пассажиров.

Ситуация остается крайне напряженной, и дальнейшие события могут привести к эскалации конфликта.

#израиль #ракеты #иран #конфликт #ближний восток
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WSJ: Израиль предупреждал иранское руководство о готовности провести атаку по ядерным объектам
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