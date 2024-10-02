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Анализ CarNewsChina: китайские производители NEV отстают от планов по продажам
Китайские производители новых энергетических автомобилей (NEV) не смогли достичь своих целей продаж к концу третьего квартала 2024 года. Средний уровень выполнения планов составляет лишь 47%, что ставит под угрозу многие амбициозные прогнозы.

Китайский рынок новых энергетических автомобилей (NEV) продолжает привлекать внимание, однако последние данные показывают, что многие производители не справляются с поставленными целями. Исследование CarNewsChina выявило, что в среднем бренды NEV достигли менее половины своих запланированных продаж к концу сентября 2024 года, что указывает на серьезные проблемы в секторе.

Согласно исследованию, проведенному CarNewsChina, производители NEV в Китае к концу третьего квартала 2024 года выполнили лишь 47% своих целей. В рамках анализа охватили четырнадцать известных китайских брендов, и результаты оказались весьма разными. Худший показатель составил только 27,4%, в то время как самый высокий достиг 71,2%.

Два бренда, Avatr и Neta, показали особенно низкие результаты, достигнув менее 30% от своих целевых показателей. Avatr продал 27 446 автомобилей, а Neta — 56 456. Оба производителя столкнулись с жесткой конкуренцией на китайском рынке и завышенными целями продаж: Avatr нацелился на 100 000 единиц, а Neta — на 200 000.

Три других бренда, включая IM Motors от SAIC и Alibaba, достигли 30-40% от своих планов. IM Motors показал 30,7% от цели в 130 000 автомобилей, Xpeng — 34,3% от 280 000, а GAC Aion — 36,3% от амбициозной цели в 700 000 единиц. Эти цифры подчеркивают, что даже более крупные игроки испытывают трудности с реализацией своих планов.

Среди брендов, достигших 40-50% от своих целей, выделяются Changan Deepal с 41,6%, BYD Denza с 44,9% и Seres Aito с 48,2%. Их цели составляют 280 000, 200 000 и 600 000 автомобилей соответственно. В этой группе BYD демонстрирует значительные усилия.

Три бренда, которые преодолели отметку в 50%, включают Voyah от Dongfeng (52,5%), Leapmotor (56,9%) и BYD (59,1%). BYD, в частности, имеет амбициозную цель в 4 миллиона автомобилей, что делает его одним из главных игроков на рынке.

Лидерами по выполнению планов стали Zeekr (62,1%), Nio (64,9%) и Li Auto (71,2%). Интересно, что Li Auto дважды снижала свои прогнозы, уменьшив цель с 800 000 до 480 000 автомобилей. Nio также пересмотрела свои ожидания, снизив цель с 245 000 до 230 000 единиц. Несмотря на это, эти три бренда остаются на передовых позициях среди производителей NEV в Китае.

В целом, средний уровень выполнения целевых показателей составляет 47%. Анализ CarNewsChina показывает, что в последние три месяца года производители NEV обычно реализуют 30-35% от годового объема продаж. Это создает риск для большинства брендов, которые, похоже, не достигнут своих целей. У Zeekr, Nio и Li Auto все еще есть шанс выполнить свои планы, в то время как другие, возможно, переоценили свои возможности.

#китай #рынок #продажи автомобилей #nev #carnewschina
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