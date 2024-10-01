Китайский моддер собрал впечатляющий ноутбук, оснащенный настольной видеокартой GeForce RTX 4090 и процессором Ryzen 9 7950X3D. Этот уникальный проект весит около 7 кг и требует подключения к сети для работы.

В мире технологий появляется все больше интересных проектов, и один из последних создан китайским моддером. Он собрал ноутбук, который сочетает в себе настольную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 и мощный процессор Ryzen 9 7950X3D, что делает его настоящим монстром производительности.

Этот ноутбук выделяется среди аналогов благодаря своей уникальной конструкции. Моддер использовал barebone-дизайн OEM, что позволяет легко заменять компоненты, включая материнскую плату, которая представляет собой ASUS ROG STRIX B650I Mini-ITX. Внутри устройства установлены 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6800, что обеспечивает отличную производительность.

Основным акцентом является видеокарта GeForce RTX 4090 с мощностью 450 Вт. Эта карта не только поддерживает высокие графические настройки, но и стабильно работает в течение длительного времени без перегрева. Моддер позаботился о правильном расположении разъема питания, что облегчает подключение устройства.

Кроме того, в конструкции предусмотрена акустическая система с двумя динамиками по 20 Вт, что добавляет дополнительный комфорт при использовании ноутбука. Однако, несмотря на все преимущества, у этого устройства есть и недостатки. В нем отсутствует батарея, так как она быстро разрядится, что делает его зависимым от подключения к сети, как обычный настольный компьютер.

Моддер также предложил возможность установки процессора Intel Core i9-14900K, что увеличивает гибкость конфигурации. Но стоит отметить, что этот ноутбук довольно тяжелый — его вес составляет около 6,7 кг без блока питания и 8 кг с ним. Несмотря на это, моддер уверяет, что его устройство все равно поместится в рюкзак.