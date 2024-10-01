Motorola представила Moto G75 5G, который стал первым в мире смартфоном на базе чипа Snapdragon 6 Gen 3. Устройство обещает поддержку программного обеспечения до шести лет, что подчеркивает его долговечность и актуальность.

Компания Motorola представила свой новый смартфон Moto G75 5G, который стал заметным событием на рынке благодаря использованию передового процессора Snapdragon 6 Gen 3. Этот телефон не только демонстрирует впечатляющие технические характеристики, но и обеспечивает долговременную поддержку обновлений.

Moto G75 5G оснащен большим 6,78-дюймовым IPS LCD-экраном, который защищен стеклом Gorilla Glass 5. Дисплей поддерживает разрешение FHD+ и частоту обновления 120 Гц, что обеспечивает плавный просмотр контента. Яркость экрана достигает 1000 нит, что позволяет комфортно использовать устройство даже в солнечную погоду. Кроме того, телефон имеет высокий уровень защиты с рейтингом IP68 и соответствует военным стандартам MIL-STD-810H, что гарантирует его надежность в различных условиях.

В сердце Moto G75 5G находится чип Snapdragon 6 Gen 3, созданный по 4-нм технологии, который включает в себя мощные ядра Cortex-A78 и Cortex-A55. Смартфон работает на Android 14 с пользовательским интерфейсом MyUX, а производитель обещает пять обновлений операционной системы и шесть лет обновлений безопасности.

Устройство предлагает 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и возможность расширения до 8 ГБ виртуальной памяти, а также 256 ГБ встроенного хранилища, которое можно увеличить с помощью гибридного слота SIM. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку на 30 Вт и беспроводную на 15 Вт.

Камеры Moto G75 5G также заслуживают внимания: фронтальная камера имеет разрешение 16 МП, а основная камера включает 50-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и датчик мерцания. Среди других особенностей устройства – боковой сканер отпечатков пальцев, два динамика с поддержкой Dolby Atmos, а также новейшие технологии связи, такие как Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.4.

Moto G75 5G будет доступен в нескольких цветах, включая Charcoal Grey, Aqua Blue и Succulent Green. Его цена составит 397 долларов или 369 евро, а продажи начнутся 5 ноября. Ожидается, что смартфон поступит на рынки Индии и Китая.