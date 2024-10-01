В окрестностях международного аэропорта Багдада произошел ракетный обстрел, который привел к повреждениям, но не вызвал жертв. Представители США опровергли информацию о том, что целью атаки стали американские военные.

Агентство Reuters сообщило, что 1 октября несколько ракет «Катюша» были выпущены в районе международного аэропорта Багдада, что стало очередным сигналом о растущей напряженности в регионе. Два иракских военных источника подтвердили инцидент, однако представитель Пентагона опроверг слухи о том, что американские силы стали мишенью.

По информации иракских военных, три ракеты были выпущены в сторону американской базы, находящейся вблизи аэропорта. Одна из ракет упала рядом с объектами, используемыми иракскими силами по борьбе с терроризмом, вызвав повреждения и пожар в нескольких транспортных средствах, но, к счастью, жертв не оказалось. В то же время телеканал Al Mayadeen сообщил о четырех взрывах на базе США Victory, где также сработала сирена.

Иракские источники безопасности уточнили, что две из трех ракет были сбиты, а третья приземлилась в непосредственной близости от штаб-квартиры иракского командования по борьбе с терроризмом. Представитель министерства обороны США, выступая анонимно, подчеркнул, что все военнослужащие находятся в безопасности и атака не была направлена против них.

Этот инцидент произошел на фоне обострения ситуации в регионе, когда Иран и поддерживаемые им группировки угрожали ответить на недавние удары Израиля по ливанской «Хезболле».