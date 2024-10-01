Qualcomm работает над новым чипом SC8480XP, который станет частью серии Snapdragon X. Этот процессор будет ориентирован на мобильные устройства и обещает высокую энергоэффективность.

Немецкое издание WinFuture недавно сообщило о разработке нового чипа Qualcomm под кодовым названием Project Glymur. Этот процессор, получивший название SC8480XP, представляет собой следующий шаг в эволюции высокопроизводительных чипов Snapdragon X2.

Qualcomm нацелилась на создание SC8480XP как высокопроизводительной системы, которая будет использовать архитектуру Arm. Новый чип должен стать конкурентом для процессоров Apple M, предлагая аналогичные возможности в плане мобильности и энергоэффективности. С момента начала тестирования в июле 2024 года, информации о его характеристиках пока недостаточно, и подробности, скорее всего, появятся не раньше 2025 года.

Одним из ключевых преимуществ новых чипов серии X является их полная совместимость с устройствами на базе Microsoft Windows 11 AI+. Они также поддерживают технологию автоматического сверхразрешения от Microsoft, что позволяет использовать искусственный интеллект для улучшения качества видео и повышения частоты кадров в играх. Несмотря на положительные отзывы пользователей о энергоэффективности и возможностях искусственного интеллекта, Snapdragon X сталкивается с критикой за недостаточную производительность по сравнению с процессорами AMD Ryzen и Intel Core X86, особенно в задачах, требующих многопоточности.