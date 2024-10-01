Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Qualcomm разрабатывает мощный чип Snapdragon SC8480XP для мобильных устройств
Qualcomm работает над новым чипом SC8480XP, который станет частью серии Snapdragon X. Этот процессор будет ориентирован на мобильные устройства и обещает высокую энергоэффективность.

Немецкое издание WinFuture недавно сообщило о разработке нового чипа Qualcomm под кодовым названием Project Glymur. Этот процессор, получивший название SC8480XP, представляет собой следующий шаг в эволюции высокопроизводительных чипов Snapdragon X2.

Qualcomm нацелилась на создание SC8480XP как высокопроизводительной системы, которая будет использовать архитектуру Arm. Новый чип должен стать конкурентом для процессоров Apple M, предлагая аналогичные возможности в плане мобильности и энергоэффективности. С момента начала тестирования в июле 2024 года, информации о его характеристиках пока недостаточно, и подробности, скорее всего, появятся не раньше 2025 года.

Одним из ключевых преимуществ новых чипов серии X является их полная совместимость с устройствами на базе Microsoft Windows 11 AI+. Они также поддерживают технологию автоматического сверхразрешения от Microsoft, что позволяет использовать искусственный интеллект для улучшения качества видео и повышения частоты кадров в играх. Несмотря на положительные отзывы пользователей о энергоэффективности и возможностях искусственного интеллекта, Snapdragon X сталкивается с критикой за недостаточную производительность по сравнению с процессорами AMD Ryzen и Intel Core X86, особенно в задачах, требующих многопоточности.

#qualcomm #snapdragon #мобильные чипы #project glymur #sc8480xp
1
Показать комментарии (1)
Qualcomm уже тестирует свои новые процессоры для ноутбуков Snapdragon X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для сопровождения российского Ил-38, ВВС США использовали F-16 в цветах ВКС РФ
+
По Северному морскому пути впервые в истории прошел контейнеровоз типа Panamax
4
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
3
КамАЗ готовится к производству своего нового тягача
+
НАСА: Утечки воздуха на МКС представляют собой «главную угрозу безопасности»
1
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
3
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
13
Samsung старается, чтобы S25 Ultra был лучше новых iPhone
+
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
11
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Успех Overwatch обернулся проблемами: ошибки руководства повлияли на разработку сиквела
+
Китай разрабатывает беспилотник с дальностью полета 200 км, который сможет добраться до Тайваня
+
Honor Magic V3 получил обновление MagicOS 8.0.1.173 с поддержкой личного перевода на русский
+
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 работает на уровне Intel Core i3-8100
+
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
1
Самый масштабный железнодорожный проект Приволжья набирает обороты
1
Полковник Матвийчук: Есть высокий шанс что после освобождения Макеевки ВС РФ пойдут к Днепру
+
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Муки выбора видеокарты с ограниченным бюджетом для обновлённой Сounter-Strike 2
20
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
23
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
45
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
7
Практика: восстанавливаем работоспособность Windows после сбоя или заражения вирусами в 2024 году
8
Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп
6
Собираем полный аналог PlayStation 5 Pro за 130 000р, для запуска эксклюзивов Sony в 4К@60 fps
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
40
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
3

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
13:47
Прикольно, что дизов накидали тебе. Видимо и те и другие. Да нормальные ребята с юмором, они просто так веселятся и разгоняют сайт
AMD подробно рассказала о последних улучшениях в работе процессоров Zen 5 после старта продаж
Ибрагим Исмаилов
13:47
Потому что МММмммМММмммМММайнинг перестал быть актуальным.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Sammi898989
13:45
Косарей 80 будет?
NZXT анонсировала материнскую плату N9 на базе чипсета AMD X870E
Картинка
13:43
Критика или популизм - как блогеры формируют мнение о PlayStation 5 Pro
Dimkovski
13:40
GTA VI когда на ПК выходит?
Критика или популизм - как блогеры формируют мнение о PlayStation 5 Pro
Картинка
13:39
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
nonses84
13:39
Какой толк от их сверх энергоэффективности? Лучше бы производительности добавили.
Qualcomm разрабатывает мощный чип Snapdragon SC8480XP для мобильных устройств
nonses84
13:29
То есть ети пиздюки бендеру признают, а его действия нет? Круто чё 🤦
Польша может заблокировать переговоры Украины по членству в ЕС на первом этапе
Ссу на рекламистов
13:21
Ценность твоих статей ровно 0. Почему? Да потому что все знают о твоей запущенной болезни мозга плюс крайняя болезненная форма сонибойства и лютая ненависть к хбоксу.С таким ядрёным коктейлем о какой ...
Критика или популизм - как блогеры формируют мнение о PlayStation 5 Pro
Александр Сечков
13:20
Сапфир Rx480 4Гб грелась 89-92 по ядру. Менял всё, обслуживал, но вот такая горячая штучка была.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем