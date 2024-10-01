Правительство России решило направить свыше 10 миллиардов рублей на доработку самолета Ил-114 в период с 2025 по 2027 годы. Основные инвестиции сосредоточатся в 2025 году, когда на проект выделят 9,4 миллиарда рублей.

30 сентября стало известно, что российское правительство планирует выделить более 10 миллиардов рублей на доработку самолета Ил-114 в течение трех лет. Эта инициатива, отраженная в проекте федерального бюджета, подчеркивает стремление страны к развитию отечественного авиастроения. В 2025 году на модернизацию самолета выделят 9,4 миллиарда рублей, что составит основную часть общего финансирования.

Доработка Ил-114 станет важным шагом для российской авиационной отрасли. Этот самолет, обладающий уникальными характеристиками, призван укрепить позиции страны на рынке пассажирских перевозок. В пояснительной записке к проекту бюджета указано, что средства направят на увеличение уставного капитала Объединенной авиастроительной корпорации. Это позволит не только доработать Ил-114, но и осуществить дополнительные взносы в дочерние компании, что в свою очередь поддержит целый ряд связанных секторов.

Финансирование распределится следующим образом: в 2025 году выделят 9,4 миллиарда рублей, в 2026 году — более 700 миллионов, а в 2027 году — 2,5 миллиарда. Эти инвестиции позволят не только улучшить характеристики самолета, но и провести необходимые научные исследования и разработки в авиапромышленности. На эти цели правительство планирует направить 54,7 миллиарда рублей в 2025 году, 77,4 миллиарда в 2026 году и 59,1 миллиарда в 2027 году.

Кроме того, правительство России не забывает о судостроении. В рамках федерального проекта "Производство судов и судового оборудования" бюджет на 2025-2027 годы составит более 220 миллиардов рублей. Эти меры создадут новые рабочие места, укрепят промышленность и позволят России занять более сильные позиции на международной арене в сфере авиастроения и судостроения. Инвестиции в такие проекты свидетельствуют о серьезных намерениях правительства развивать и модернизировать ключевые отрасли экономики, что, безусловно, окажет положительное влияние на будущее страны.