Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выступил с призывом к странам Евросоюза разрешить Украине наносить удары по российским аэропортам. Эта инициатива вызывает разногласия среди членов ЕС, но Боррель настаивает на необходимости поддержки Украины.

30 сентября в Брюсселе Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам, сделал смелое заявление. Он призвал страны ЕС предоставить Украине возможность наносить удары по аэропортам и пусковым площадкам на территории России. Это заявление стало частью его еженедельного блога, где он обсудил актуальные вопросы безопасности и поддержки Украины в условиях продолжающегося конфликта.

Боррель подчеркнул важность активных действий в нынешней ситуации, отметив, что "пока не все согласны с этой мерой". Его слова отразили растущую напряженность в Европе, где некоторые страны выражают сомнения относительно эскалации конфликта. Однако верховный представитель ЕС уверенно заявил о необходимости нацелиться на ключевые объекты России, такие как аэропорты и пусковые площадки, чтобы ослабить военные возможности страны.

Он использовал метафору, сравнив ситуацию с "лучниками и стрелами". По его мнению, Украина должна иметь возможность атаковать источники угрозы, а не только реагировать на них. Это заявление вызвало широкий резонанс в политических кругах, так как оно поднимает вопрос о том, насколько далеко готов зайти Запад в поддержке Украины.

Боррель также отметил, что поддержка Украины станет ключевым фактором в предстоящую зиму, когда энергетический фронт окажется решающим. Он подчеркнул, что Европа должна действовать единой командой, чтобы помочь Украине противостоять России.

Однако противоречия между членами ЕС остаются. Некоторые лидеры выражают опасения, что удары по российским объектам могут привести к ответным действиям Москвы, что, в свою очередь, усугубит ситуацию. В то время как одни страны готовы поддержать инициативу Борреля, другие предпочитают более осторожный подход.