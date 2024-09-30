Министерство обороны Великобритании объявило о намерении поставить Украине 12 самоходных гаубиц AS-90 в течение 100 дней.

На днях Министерство обороны Великобритании сделало заявление о поставках вооружения на Украину. В рамках нового обязательства, страна планирует доставить 12 самоходных гаубиц AS-90. Это решение стало возможным после назначения нового министра обороны.

Гаубица AS-90, обладающая калибром 155 мм, представляет собой мощное оружие, способное вести огонь на дальние дистанции. При использовании обычных боеприпасов она достигает дальности 24 километров, а с современными снарядами — до 40 километров. Эти характеристики делают AS-90 одним из самых дальнобойных артиллерийских систем, что дает значительное преимущество в условиях современных боевых действий.

Скорострельность системы также впечатляет: она способна производить до шести выстрелов в минуту. Это позволяет быстро реагировать на изменяющиеся условия на фронте, что критически важно в динамичных боевых ситуациях. Максимальная скорость передвижения по дороге достигает 53 км/ч, что также обеспечивает мобильность и гибкость на поле боя. Экипаж из пяти человек, включая командира и водителя, обеспечивает эффективное управление и эксплуатацию гаубицы.

AS-90 уже зарекомендовала себя в различных конфликтах, таких как Ирак и Афганистан. В этих операциях гаубица продемонстрировала свою способность обеспечивать точную и эффективную огневую поддержку, что делает ее ценным активом для любой армии. Как и многие современные артиллерийские системы, AS-90 спроектирована для работы в сложных условиях, что позволяет войскам на земле получать стратегическое преимущество.

Однако поставки гаубиц происходят на фоне растущих опасений по поводу обескровливания британских вооруженных сил. Ситуация вызывает вопросы о готовности Великобритании к возможным конфликтам, особенно после того, как правительство ранее обязалось предоставить 20 боевых систем.