«Авито Авто» опубликовал исследование, в котором назвал самые популярные модели «АвтоВАЗа» за первые восемь месяцев 2024 года. Lada Granta уверенно лидирует, демонстрируя впечатляющий спрос среди российских покупателей.

Согласно исследованию, проведенному «Авито Авто», Lada Granta стала самой востребованной моделью «АвтоВАЗа» в период с января по август 2024 года. Этот факт свидетельствует о растущем интересе россиян к автомобилям отечественного производства.

Lada Granta заняла внушительную долю в 9,2% от общего спроса на новые автомобили в России. Этот показатель выделяет модель на фоне конкурентов и подчеркивает ее популярность среди автолюбителей. На втором месте оказалась Niva Legend с 5,6%, а замыкает тройку лидеров Lada Vesta с 5,3%. Интересно, что Vesta показала заметный рост популярности, увеличив спрос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито», Артем Хомутинников, отметил, что высокая популярность моделей ВАЗ объясняется минимальной конкуренцией в этом сегменте. На рынке присутствуют в основном бюджетные седаны китайского производства и автомобили с пробегом, что делает Lada привлекательной для покупателей.

В августе 2024 года «АвтоВАЗ» реализовал 38,2 тысячи автомобилей, что на 15% больше, чем в июле. Lada Vesta продемонстрировала особенно впечатляющие результаты: 11,5 тысячи проданных единиц, что на 73% больше, чем в августе 2023 года. С начала года россияне приобрели 84,2 тысячи автомобилей Vesta, что подчеркивает стабильный интерес к этой модели.

Кроме того, в августе также продали 1,5 тысячи универсалов и грузовых фургонов Lada Largus. Lada Granta разошлась тиражом в 16,7 тысячи машин, а внедорожники Lada Niva Legend и Niva Travel нашли своих владельцев в количестве 3,7 и 4,2 тысячи соответственно.