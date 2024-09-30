Согласно исследованию, проведенному «Авито Авто», Lada Granta стала самой востребованной моделью «АвтоВАЗа» в период с января по август 2024 года. Этот факт свидетельствует о растущем интересе россиян к автомобилям отечественного производства.
Lada Granta заняла внушительную долю в 9,2% от общего спроса на новые автомобили в России. Этот показатель выделяет модель на фоне конкурентов и подчеркивает ее популярность среди автолюбителей. На втором месте оказалась Niva Legend с 5,6%, а замыкает тройку лидеров Lada Vesta с 5,3%. Интересно, что Vesta показала заметный рост популярности, увеличив спрос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито», Артем Хомутинников, отметил, что высокая популярность моделей ВАЗ объясняется минимальной конкуренцией в этом сегменте. На рынке присутствуют в основном бюджетные седаны китайского производства и автомобили с пробегом, что делает Lada привлекательной для покупателей.
В августе 2024 года «АвтоВАЗ» реализовал 38,2 тысячи автомобилей, что на 15% больше, чем в июле. Lada Vesta продемонстрировала особенно впечатляющие результаты: 11,5 тысячи проданных единиц, что на 73% больше, чем в августе 2023 года. С начала года россияне приобрели 84,2 тысячи автомобилей Vesta, что подчеркивает стабильный интерес к этой модели.
Кроме того, в августе также продали 1,5 тысячи универсалов и грузовых фургонов Lada Largus. Lada Granta разошлась тиражом в 16,7 тысячи машин, а внедорожники Lada Niva Legend и Niva Travel нашли своих владельцев в количестве 3,7 и 4,2 тысячи соответственно.