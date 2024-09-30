Hyundai Glovis и BYD подписали меморандум о взаимопонимании, который открывает новые горизонты в области логистики. Партнерство позволит обеим компаниям улучшить процессы доставки автомобилей по всему миру.

На прошлой неделе Hyundai Glovis, ведущая южнокорейская логистическая компания, подписала меморандум о взаимопонимании с BYD, крупнейшим производителем электромобилей в Китае. Это сотрудничество обещает революционизировать методы доставки автомобилей этой китайской корпорации, сочетая опыт обеих компаний и их ресурсы.

Согласно соглашению, Hyundai Glovis предоставит BYD доступ к своему флоту специализированных судов для перевозки автомобилей, а также к глобальной инфраструктуре контейнерной логистики. Это означает, что обе компании смогут эффективно организовать транспортировку готовых автомобилей, используя современные технологии и оптимизированные маршруты. Например, Hyundai Glovis планирует использовать свои автовозы для совместной доставки автомобилей BYD, что значительно ускорит процесс.

В рамках нового партнерства стороны также намерены исследовать возможности для совместного экспедирования контейнеров. Это включает в себя полное управление процессом транспортировки, что позволяет сократить время и снизить затраты на логистику. Такой подход особенно актуален в условиях растущего спроса на электромобили, где скорость доставки становится критически важной.

На недавнем Дне инвестора "2024 CEO" Hyundai Glovis объявила о планах увеличить свою долю в секторе морских перевозок готовых автомобилей до 50% в течение ближайших пяти лет. Это стратегическое решение направлено на развитие не только аффилированных, но и независимых продаж. Для достижения этой цели компания собирается расширить свой флот с 90 до 128 судов к 2030 году.

BYD, в свою очередь, не отстает от тенденций. В начале этого года компания получила свой первый автовоз, что стало значительным шагом в развитии внутренней логистики. Двухтопливное судно BYD Explorer No.1, способное перевозить до 7 000 CEU, открыло новую эру для компании, позволяя ей самостоятельно управлять доставкой своих автомобилей.