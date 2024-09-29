Запуск ракеты Falcon 9 состоялся в 1:17 дня с мыса Канаверал, обеспечив доставку астронавтов на МКС. Миссия включает возвращение двух астронавтов, застрявших на станции.

В субботу, в 1:17 дня по местному времени, ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал, Флорида. На борту находились астронавт НАСА Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов. Этот запуск стал знаковым событием, так как он использовал новую стартовую площадку, ранее не применявшуюся для пилотируемых миссий.

Все ожидали возвращения двух ветеранов космонавтики — Бутча Уилмора и Суни Уильямс, которые провели на МКС гораздо больше времени, чем планировалось. Их пребывание затянулось из-за неполадок с космическим кораблем Starliner от Boeing, который столкнулся с проблемами во время полета. Первоначально миссия должна была длиться всего восемь дней, однако ситуация потребовала пересмотра планов.

Заместитель администратора НАСА Джим Фри отметил, что запуск Crew-9 стал необычным из-за сокращенного числа членов экипажа. Он выразил благодарность SpaceX за поддержку и гибкость в организации этой миссии. Частная компания, основанная Илоном Маском, регулярно осуществляет ротацию экипажей на МКС каждые шесть месяцев. Однако запуск Crew-9 перенесли с середины августа на конец сентября, чтобы обеспечить дополнительное время для оценки надежности Starliner.

Кроме того, запуск задержали еще на несколько дней из-за урагана «Хелен», который обрушился на Флориду. Несмотря на все сложности, корабль Dragon должен состыковаться с МКС в воскресенье около 23:30 по московскому времени. После передачи обязанностей четыре члена Crew-8 вернутся на Землю на другом корабле SpaceX.