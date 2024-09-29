Спрос на полуфабрикат из янтаря среди российских переработчиков за последние два года вырос в девять раз. В этом году компании уже отгрузили свыше четырех с половиной тонн предварительно обработанного янтаря.

В последние два года наблюдается значительный рост интереса к янтарному полуфабрикату на российском рынке. Этот сегмент активно развивается, и заготовки из янтаря становятся все более востребованными среди производителей.

С начала 2023 года российские предприятия отгрузили более четырех с половиной тонн предварительно обработанного янтаря, произведенного на Янтарном комбинате Ростеха. Удивительно, но почти весь объем, а именно 96%, приобрели компании из Калининградской области. Использование таких заготовок позволяет переработчикам существенно сократить затраты на оборудование и оптимизировать производственные процессы в условиях нехватки кадров.

Процесс получения полуфабриката включает множество этапов, таких как шлифовка, полировка, сверловка и обесцвечивание. Каждый из этих шагов изменяет сырье, придавая ему различные формы — от листов и пластин до цилиндров и шаров. Важно отметить, что в ходе обработки всегда происходит потеря сырья. Главный технолог Янтарного комбината Галина Евдокимова подчеркивает, что такие потери могут достигать 20%. Например, при изготовлении популярной заготовки «вставка-кабошон» выход готового изделия может составлять всего 10% от исходного веса янтаря.

Полуфабрикат янтаря изготавливают по запросам предпринимателей и продают через прямые контракты. С ноября 2022 года комбинат также проводит аукционы, на которых предлагают этот продукт. Интересно, что средний годовой запрос на янтарь в течение последних десяти лет не превышал 500-600 кг. Однако в 2023 году спрос резко возрос до 6,4 тонн.

Олег Лебедев, владелец компании «Янтарная мануфактура Балтийская», делится своими наблюдениями: «Когда мы только начинали в 2001 году, нам хватало всего нескольких килограммов в год. Сейчас же мы закупаем сотни килограммов, что связано с нехваткой кадров и проблемами с закупкой оборудования».

Увеличение объемов переработки янтаря и продажа продукции с добавленной стоимостью стали ключевыми задачами Стратегии развития янтарной отрасли России до 2025 года. Янтарный комбинат Ростеха в 2021 году полностью обновил свой ювелирный комплекс, что позволило значительно увеличить объем переработки. В настоящее время комбинат способен перерабатывать до 50 тонн сырья в год.