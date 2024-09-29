Складной телефон Honor Magic V3 обновился до версии MagicOS 8.0.1.173, добавив поддержку личного перевода. Теперь пользователи могут переводить текст и голос на несколько языков, включая русский.

Мобильный телефон Honor Magic V3, выпущенный в июле этого года, получил важное обновление до версии MagicOS 8.0.1.173. Это обновление привнесло новые функции, которые значительно облегчают общение на разных языках.

Обновление MagicOS 8.0.1.173 добавило поддержку личного перевода, что стало настоящим подарком для пользователей. Теперь телефон может переводить между несколькими языками, включая китайский, английский, русский, японский, корейский, немецкий, французский, испанский и итальянский.

Пользователи могут выбирать между голосовым и текстовым вводом, что делает процесс перевода более удобным. Например, представьте себе, как легко общаться с иностранными друзьями или коллегами, просто произнося фразы на своем языке. Результаты перевода отображаются мгновенно, что позволяет избежать неловких пауз в разговоре.

Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно зайти в настройки телефона, выбрать Smart Assistant и активировать YOYO Assistant. Это интуитивно понятный путь, который не вызовет трудностей даже у новичков. Доступно видео, демонстрирующее все возможности нового личного перевода.

Honor Magic V3 не только радует своими программными новшествами, но и впечатляет техническими характеристиками. Устройство работает на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen3 и поддерживает спутниковую связь. В сложенном состоянии его толщина составляет всего 9,2 мм, а в разложенном — 4,35 мм. Вес телефона — 226 г.

Батарея объемом 5150 мАч обеспечивает длительное время работы, а быстрая проводная зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная зарядка на 50 Вт позволяют быстро восполнить энергию. В этом месяце ожидается выход версии с двумя спутниками, что еще больше расширит возможности устройства.