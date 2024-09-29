На митинге в Висконсине Дональд Трамп раскритиковал вице-президента Камалу Харрис, назвав ее «психически неполноценной».

29 сентября, по данным Reuters, Дональд Трамп выступил на митинге в небольшом городке Прери-дю-Чиен в Висконсине. Его речь вызвала бурные обсуждения, так как бывший президент использовал жесткие слова в адрес вице-президента Камалы Харрис, обвинив ее в некомпетентности и бездействии в вопросах иммиграции.

Reuters сообщает, что Трамп, окруженный плакатами с изображениями нелегальных иммигрантов, арестованных за серьезные преступления, выразил недовольство текущей политикой администрации Байдена и Харрис. Он назвал их «психически неполноценными» и «умственно отсталыми», что вызвало шок у присутствующих. В своей речи он акцентировал внимание на проблемах, связанных с незаконной миграцией, и заявил, что иммигранты представляют угрозу для безопасности американцев.

Бывший президент США утверждал, что многие нелегальные иммигранты стремятся совершать преступления, включая изнасилования и грабежи. Он использовал яркие выражения, называя преступников «монстрами» и «мерзкими животными». В его словах ощущалась ярость и решимость, направленные на привлечение внимания к проблемам, которые волнуют избирателей.

Темы иммиграции и безопасности остаются в центре внимания американских избирателей, и Трамп, безусловно, использует это в своей предвыборной стратегии. Он напомнил о рекордных цифрах задержаний мигрантов, произошедших за время президентства Байдена, что стало основой для его критики в адрес администрации. По его данным, около 7 миллионов мигрантов пытались пересечь границу, что, по его мнению, указывает на полный провал политики.

Трамп также не упустил возможности подчеркнуть важность нынешних выборов, которые состоятся 5 ноября. Он призвал своих сторонников объединиться и действовать, чтобы изменить ситуацию в стране.