На херсонском направлении российская армия создала уникальный "подземный город" для своих военнослужащих. Этот проект включает все необходимые условия для комфортного проживания и отдыха солдат.

29 сентября Министерство обороны России сообщило о завершении строительства "подземного города" для военнослужащих на херсонском направлении. Этот проект стал результатом работы специалистов материально-технического обеспечения группировки войск "Днепр" и призван создать комфортные условия для солдат, находящихся в зоне боевых действий.

"Подземный город" представляет собой сложную инфраструктуру, включающую жилые помещения, столовую, кухню и даже баню. Важным элементом этого комплекса стало наличие спортивного зала, где военнослужащие могут поддерживать физическую форму. Также здесь предусмотрены прачечная и сушилка, что значительно упрощает быт солдат.

Жилые блиндажи, в которых размещаются военнослужащие, отличаются вместительностью и оснащены печками для обогрева. Важно отметить наличие как внешней, так и внутренней связи, что позволяет поддерживать связь с командованием и близкими. Электричество и система центрального оповещения обеспечивают безопасность и комфорт. Кроме того, проведена проточная вода, что делает условия проживания более удобными.

Посмотреть видео о том, как выглядит этот "подземный город" можно здесь.

Общая протяженность переходов и траншей достигает более 4 километров, а глубина заложения коммуникаций составляет более 4 метров. Это создает надежную защиту от внешних угроз и позволяет военнослужащим чувствовать себя в безопасности. В "подземном городе" также предусмотрен класс для подготовки и проведения лекций по войсковым дисциплинам, что способствует повышению квалификации личного состава.