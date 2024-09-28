Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами продемонстрировал свой мобильный телефон закрытой связи.

На встрече со студентами в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники президент Беларуси Александр Лукашенко представил свой мобильный телефон закрытой связи. Это вызвало интерес у молодежи, которая хотела узнать о современных технологиях. Напомним, что на этой встрече президент Беларуси анонсировал появление отечественного смартфона (подробности читайте здесь).

Лукашенко начал с демонстрации устройства, совершив звонок, чтобы показать его работу. Телефон, который он использует, разработан Комитетом государственной безопасности и обеспечивает защиту разговоров с помощью шифрования. Если кто-то попытается перехватить сигнал, в эфире звучат звуки, похожие на бульканье. Это создает дополнительный уровень безопасности, так как расшифровать информацию можно только на другом таком же устройстве.

Телефон выглядит довольно массивным, и Лукашенко отметил, что идет работа над его компактностью. Сам президент не носит его с собой — устройство находится у его адъютанта. По закрытой связи с ним могут общаться примерно 70 человек, что подчеркивает уровень секретности.

Лукашенко также сообщил, что несколько стран уже заинтересовались этой разработкой. Это стало возможным благодаря сильной криптографической школе, сохранившейся в Беларуси. Президент отметил важность инноваций и технологий для страны.