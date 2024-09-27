В Беларуси разработают мобильный телефон с программным обеспечением собственного производства. Президент Лукашенко подчеркнул важность этого проекта для национальной безопасности.

В Беларуси активно обсуждают планы по созданию отечественного мобильного телефона. Президент Александр Лукашенко объявил о намерении выпустить смартфон с программным обеспечением, разработанным в стране, во время встречи со студентами инженерно-технических вузов.

На встрече в БГУИР Лукашенко отметил, что Беларусь уже производит разнообразные современные транспортные средства, включая автобусы, электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны. Он уверенно заявил, что качество белорусской продукции сопоставимо с зарубежными аналогами. Президент также упомянул достижения страны в микроэлектронике, указав на успешную разработку ноутбуков и прогресс в информационных технологиях, биотехнологиях и фармацевтике.

Лукашенко акцентировал внимание на важности создания отечественного мобильного телефона, который стал актуальной темой в последнее время. Он подчеркнул, что разработка смартфона необходима, так как современные гаджеты все чаще используются как «боевое оружие». По словам президента, это уже вопрос национальной безопасности, и Беларусь обязана реализовать этот проект, чтобы укрепить свои позиции в технологической сфере и обеспечить независимость в производстве высоких технологий.