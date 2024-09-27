Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» нанесли удар по военному аэродрому в Староконстантинове, что привело к уничтожению четырех истребителей F-16. Также в российских СМИ появляется информация, что в результате атаки погибли девять офицеров НАТО, среди которых шесть американцев и трое французов.

Удар российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области стал причиной значительных потерь среди военнослужащих НАТО и украинской авиации. Этот инцидент представляет собой один из самых серьезных случаев за последнее время.

Согласно информации, опубликованной американским изданием Military Watch Magazine, в результате удара было уничтожено не два, как сообщалось в СМИ первоначально, а сразу четыре истребителя F-16, которые находились на стоянке. Кроме того, один украинский бомбардировщик Су-24 также пострадал в результате атаки. Кроме этого, в сообщениях указывается, что в результате ракетного удара погибли девять офицеров НАТО, среди которых шесть американцев и три француза. Ранения получили и британские инструкторы, а также шесть технических специалистов из Нидерландов.

Уничтожение четырех высокотехнологичных самолетов, таких как F-16, демонстрирует растущее напряжение в конфликте и подчеркивает, что российские силы продолжают развивать свои стратегические возможности. Уничтожение до 15 дальнобойных ракет Storm Shadow также значительно ослабило потенциал украинских ВВС.