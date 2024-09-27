Правящая Либерально-демократическая партия Японии выбрала нового председателя, которым стал Сигэру Исиба. Он займет пост премьер-министра после утверждения парламентом 1 октября.

В Японии произошли значительные изменения в политическом ландшафте. Либерально-демократическая партия выбрала нового председателя — Сигэру Исибу, который вскоре станет премьер-министром страны. Это событие привлекло внимание не только в Японии, но и за ее пределами, особенно учитывая санкции, наложенные на Исибу Россией.

Выборы внутри правящей ЛДП завершились с результатами, которые удивили многих. В первом туре Сигэру Исиба набрал 154 голоса, что обеспечило ему место во втором туре. Его соперницей стала Санаэ Такаити, которая получила 181 голос в первом раунде. Однако во втором туре Исиба смог собрать 215 голосов из 415 возможных, в то время как Такаити набрала 194 голоса. Это подтверждает его поддержку внутри партии и уверенность в его лидерских качествах.

Интересно, что Исиба оказался в санкционном списке России с 15 июля 2022 года. В этот список попали 384 члена нижней палаты парламента Японии, и Исиба стал одним из них. Санкции включают запрет на въезд в Россию, что ставит его в уникальное положение для премьера страны. Несмотря на это, он продолжает продвигать свои идеи, включая укрепление военного потенциала Японии и создание своего рода «азиатского НАТО».

Предшественник Исибы, Фумио Кисида, занимал пост премьер-министра с октября 2021 года, но решил не участвовать в выборах из-за множества скандалов, включая коррупционные дела. Уровень одобрения Кисиды достиг рекордно низкой отметки в 16%, что также сыграло свою роль в смене руководства. Это создает предпосылки для изменений в политике Японии, особенно в свете растущих вызовов как внутри страны, так и за ее пределами.