Ученые из Китая представили уникальный резистивный магнит, который создает магнитное поле в 42 Тесла.

Научное сообщество Китая достигло значительного успеха, создав самый мощный резистивный магнит в мире. Этот магнит, обладающий впечатляющей силой в 42 Тесла, обещает изменить подход к исследованиям в области электромагнетизма и расширить возможности технологий, использующих магнитные поля.

Резистивные магниты, как правило, изготавливают из обычных металлов, таких как медь. Они обеспечивают гибкость в управлении магнитным полем, но страдают от перегрева. В отличие от них, сверхпроводящие магниты работают более эффективно, так как электроны движутся через материал без сопротивления. Однако для этого им необходимы криогенные температуры, что делает их сложными в использовании. Гибридные магниты комбинируют оба типа, но новый рекорд создан именно для резистивного магнита.

Лаборатория сильных магнитных полей Хэфэйского института физических наук, стоящая за этим достижением, смогла установить магнит с мощностью 32,3 мегаватт. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущим рекордом в 41,4 Тесла, установленным в 2017 году в США. Хотя новый магнит все еще уступает гибридному аналогу с силой 45,2 Тесла, достигнутому той же лабораторией в 2022 году, его значение для науки трудно переоценить.

Ученые отмечают, что прорыв произошел благодаря инновациям в конструкции магнита и оптимизации производственных процессов. Эти изменения позволяют создать более эффективные и мощные устройства, которые могут использоваться в различных областях, от медицины до материаловедения.