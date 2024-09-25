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Госэкспертиза одобрила два этапа строительства обхода Адлера
Госкомпания «Автодор» получила одобрение на два первых этапа строительства обхода Адлера, который станет частью важной трассы Джубга — Сочи. Этот проект обещает улучшить транспортную ситуацию и сократить время в пути для жителей и туристов.

Строительство обхода Адлера, который значительно улучшит транспортную инфраструктуру региона, получило положительное заключение от Главгосэкспертизы. Госкомпания «Автодор» готова приступить к реализации первых двух этапов этого амбициозного проекта, который станет важной частью трассы Джубга — Сочи.

Проект обхода Адлера разбит на четыре ключевых этапа, и сейчас внимание сосредоточено на первых двух. Первый этап охватывает восточную часть обхода, начиная с села Высокое. Здесь проведут подготовительные работы, которые включают в себя создание временных бурокасательных свай для подпорной стены Восточного портала. Это важный шаг для обеспечения надежности будущих мостовых сооружений. Кроме того, реконструируют путепровод и его подходы, а также установят шумозащитные экраны, чтобы минимизировать воздействие на местное население.

Второй этап сосредоточен на подготовке участка для транспортной развязки с трассой А-147, которая соединяет Джубгу и Сочи, а также границу с Республикой Абхазия. В рамках этого этапа планируется переустройство сетей газоснабжения, что также включает установку новой газорегуляторной установки. Эти работы необходимы для обеспечения безопасного и эффективного функционирования новых транспортных потоков.

Общая протяженность обхода составит около 8 километров, и он существенно сократит время в пути от Сочи до аэропорта Адлера. Это особенно важно для туристов, которые стремятся насладиться красотами Краснодарского края. Кроме того, новый обход поможет разгрузить существующие дороги, улучшив транспортную ситуацию в курортных районах.

В «Упрдор-Черноморье» уверены, что положительное заключение на оставшиеся два этапа строительства удастся получить до конца года. Это даст возможность завершить проект в запланированные сроки и обеспечить жителям и гостям региона комфортные условия передвижения.

#строительство #сочи #джубга #обход адлера
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