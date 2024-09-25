Группа ученых из SAHMRI сделала важное открытие, идентифицировав новый тип клеток, способных ускорять заживление тканей. Эти клетки, названные «предшественниками EndoMac», могут трансформироваться в эндотелиальные клетки и макрофаги, что открывает новые горизонты в медицине.

Исследователи из Южно-Австралийского института здоровья и медицинских исследований (SAHMRI) сделали значительное открытие в области клеточной биологии. Они выявили новый тип клеток, обладающий уникальными свойствами, которые могут существенно повлиять на методы восстановления и регенерации тканей. Эти клетки, названные «предшественниками EndoMac», способны превращаться в два ключевых типа клеток, играющих важную роль в заживлении ран и восстановлении тканей.

Предшественники EndoMac, как выяснили ученые, представляют собой бипотентные клетки, способные дифференцироваться в эндотелиальные клетки и макрофаги. Эндотелиальные клетки формируют слой, выстилающий кровеносные сосуды, и регулируют обмен веществ между кровью и окружающими тканями. Макрофаги же отвечают за иммунный ответ, удаляя мертвые клетки и микроорганизмы, а также активируя другие иммунные клетки. Это открытие может стать настоящим прорывом для людей, страдающих от хронических заболеваний, которые сложно поддаются лечению.

Клетки-предшественники, как правило, являются потомками стволовых клеток, но они менее универсальны в своем превращении. Каждая из них может развиваться только в клетки определенной ткани или органа. Однако предшественники EndoMac обладают способностью к дифференцировке в два типа клеток, что делает их особенно многообещающими для медицинских применений. Ученые обнаружили их во внешнем слое аорты взрослых мышей, и это открытие стало важным шагом вперед в понимании клеточной регенерации.

В ходе экспериментов ученые выделили и вырастили колонии этих клеток, а затем протестировали их на мышах с диабетическими ранами. Результаты оказались впечатляющими: пересадка клеток EndoMac в раны привела к заметному улучшению заживления всего за несколько дней.

Ученые продолжают исследовать потенциал этих клеток, нацеливаясь на восстановление кожи и мышц. Они также стремятся выяснить, существует ли человеческий аналог клеток EndoMac, что может открыть новые горизонты в области медицины. Исследование этих клеток только начинается, но уже сейчас ученые видят возможность создания более эффективных методов лечения, которые смогут поддерживать функции организма и его способность к самовосстановлению.

Доктор Санури Лиянге, один из ведущих исследователей, подчеркивает, что клетки EndoMac могут стать основой для новых терапий, которые изменят подход к лечению травм и заболеваний. Исследование открывает новые возможности в области регенеративной медицины и может привести к значительному прогрессу в лечении пациентов, страдающих от тяжелых и трудноизлечимых заболеваний.