Компания Aurora Flight Sciences представила новое видео, демонстрирующее возможности концептуального самолета Liberty Lifter. Этот уникальный проект, разработанный для DARPA, использует эффект крыла для подъема тяжелых грузов без необходимости в взлетно-посадочной полосе.

Aurora Flight Sciences продолжает удивлять мир своими инновациями, и их новый концептуальный самолет Liberty Lifter стал ярким примером этого. Разработанный в сотрудничестве с DARPA, этот проект обещает изменить подход к грузовым перевозкам, позволяя поднимать тяжелые грузы с помощью уникального эффекта крыла.

На первый взгляд, Liberty Lifter напоминает старомодный винтовой самолет, однако его функциональность и технологии представляют собой настоящее достижение. Проект стартовал в 2022 году, когда Aurora и General Atomics подписали контракт на разработку самолета, который использует эффект крыла на земле для удержания под крыльями воздушной подушки при полете близко к земле или поверхности воды, что значительно увеличивает подъемную силу при полете на низкой высоте.

Одним из ключевых преимуществ Liberty Lifter является его способность работать на больших высотах, достигая 3000 метров, и взлетать в сложных условиях, таких как бурное море. Это делает самолет идеальным кандидатом для военных и спасательных операций, где надежность и эффективность имеют первостепенное значение. Проект нацелен на создание гидросамолета, который сможет перевозить грузы, сопоставимые по размеру с Boeing C-17 Globemaster III, и работать при волнении моря до 4 баллов, что соответствует высоте волн от 1,25 до 2,5 метров.

Недавнее видео демонстрирует, как Liberty Lifter приземляется в море и выгружает тяжелые плавающие бронетранспортеры, прежде чем снова подняться в воздух. Это наглядно иллюстрирует возможности самолета в реальных условиях.





Aurora сообщает, что на данный момент проект находится на этапе 1B, который включает в себя испытания и предварительный обзор конструкции. Инженеры провели испытания в резервуарах, чтобы проверить конструкцию в условиях, имитирующих море, а также провели аэродинамические тесты для оценки производительности винта.

Следующий этап, фаза 2, будет включать критический обзор проекта, а фаза 3 запланирована на 2026 год, когда начнется строительство демонстрационного самолета X-plane. Этот самолет, обладающий размахом крыльев 65 метров и грузоподъемностью 22 680 килограммов, должен совершить свой первый полет в 2028 году с потенциальной грузоподъемностью до 81 000 килограммов.

Разработка Liberty Lifter представляет собой важный шаг в развитии авиации и морского транспорта США. Этот самолет способен заполнить пробел между традиционными воздушными и морскими перевозками, что, по мнению экспертов, значительно повысит эффективность стратегических операций на море. Aurora Flight Sciences продолжает работать с DARPA и другими партнерами, чтобы продвигать эту технологию.