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Компания Roketsan объявила о разработке гиперзвукового варианта своей баллистической ракеты Tayfun
Эта новость подчеркивает стремление Турции укрепить свои оборонные возможности и занять достойное место в глобальной гонке вооружений.

Турция делает значительный шаг в области оборонных технологий, запустив разработку гиперзвуковой версии своей баллистической ракеты малой дальности Tayfun. Эта информация появилась в сообщении на платформе X (ранее Twitter) 24 сентября 2024 года, что стало важным моментом для страны, стремящейся усилить свои стратегические возможности.

Компания Roketsan, известная своими инновациями в области ракетных технологий, взялась за создание гиперзвукового варианта ракеты Tayfun. Этот проект обещает впечатляющие характеристики: ракета сможет развивать скорость до 5,5 Маха, что сможет поставить Турцию в один ряд с ведущими странами, обладающими гиперзвуковыми технологиями. Гиперзвуковые ракеты становятся решающим фактором в современных военных конфликтах благодаря своей невероятной скорости и маневренности. Эти характеристики позволяют им избегать обнаружения и перехвата, что делает их крайне привлекательными для оборонных стратегий.

Разработка гиперзвукового Tayfun подчеркивает амбиции Турции в укреплении своей обороны. Ракетные технологии всегда играли ключевую роль в оборонной политике страны, и добавление гиперзвуковых возможностей значительно повысит ее сдерживающий и наступательный потенциал. Tayfun, в своей традиционной конфигурации, уже зарекомендовал себя как точное оружие для ударов на короткие дистанции, в диапазоне от 300 до 1000 километров. Новый гиперзвуковой вариант обещает улучшить не только скорость, но и дальность, а также летальность.

Пока Roketsan не раскрыла детальные характеристики новой ракеты, такие как ее дальность или грузоподъемность, эксперты предполагают, что гиперзвуковой Tayfun будет обладать улучшенными маневренными способностями и методами уклонения от противоракетной обороны. Это добавит значительную ценность к военному арсеналу Турции, позволяя ей эффективно реагировать на потенциальные угрозы.

С момента своего основания в 1988 году, Roketsan зарекомендовала себя как ведущий игрок в области ракетных технологий, производя широкий спектр систем для различных нужд — от авиационных до морских.

#турция #гиперзвуковые ракеты #roketsan #tayfun
Источник: armyrecognition.com
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