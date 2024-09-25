Постпред России в ООН Василий Небензя заявил о продолжении специальной военной операции, если Запад не поможет решить ситуацию с Киевом мирным путем. Он подчеркнул, что Россия всегда стремилась к миру, но не может игнорировать угрозы со стороны нынешнего украинского режима.

На заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя выразил четкую позицию: специальная военная операция на Украине продолжится, если Запад не создаст условий для мирного разрешения конфликта. Его слова отразили настойчивость Москвы в вопросе, который стал камнем преткновения на международной арене.

Небензя подчеркнул, что Россия всегда относилась к украинскому народу с уважением, отмечая, что между двумя странами существуют глубокие исторические связи. Однако, по его мнению, нынешний киевский режим представляет собой «раковую опухоль», которую необходимо устранить. Он призвал Запад не препятствовать мирному решению, иначе военные действия продолжатся до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.

В ходе своего выступления Небензя также акцентировал внимание на том, что Россия готова к мирному сосуществованию с Украиной. Но, по его словам, это возможно только в том случае, если Киев откажется от своих неонацистских наклонностей и планов вступления в НАТО. Дипломат призвал украинское руководство к более реалистичному подходу к переговорам, отметив, что нереалистичные «планы победы» только затягивают конфликт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва понимает суть киевского режима и продолжит спецоперацию, пока не достигнет всех своих целей. В июле Владимир Путин также заявлял, что прекращение огня невозможно без согласия Украины на шаги, приемлемые для России. Он добавил, что Москва не может позволить Киеву использовать паузу для восстановления сил.

После недавних атак со стороны ВСУ на Курскую область, Путин уточнил, что переговоры с теми, кто наносит удары по гражданским объектам, невозможны. Помощник президента Юрий Ушаков также подтвердил, что мирные предложения России остаются в силе, но на данном этапе диалог с Украиной не рассматривается.