Работы идут круглосуточно, и компания стремится завершить проект в ближайшие месяцы.





Первая очередь завода, площадь которого составила 720 000 квадратных метров, стартовала в апреле 2022 года и завершилась в июне 2023 года. Теперь компания расширяет свои мощности, добавляя вторую фазу, которая занимает 531 000 квадратных метров. За участок, на котором ведется строительство, Xiaomi заплатила около 842 миллионов юаней (примерно 120 миллионов долларов США). Интересно, что работа началась сразу же после оплаты участка, и в социальных сетях активно обсуждают, как строители трудятся даже в выходные дни.

Согласно планам, новая фаза завода будет включать 391 500 квадратных метров надземных и 8 503,33 квадратных метров подземных зданий. Максимальная высота строений достигнет 15,95 метров, а около 15% территории отведут под зеленые насаждения. Также предусмотрена парковка на 1 009 автомобилей, что позволит обеспечить комфорт для сотрудников и посетителей.

Эта вторая фаза завода станет ключевой для увеличения производства нового внедорожника MX11, который уже вызывает большой интерес среди потребителей. Успешное завершение строительства позволит ускорить поставки и подготовить почву для новых моделей, включая более доступный электромобиль с увеличенным запасом хода.

На новом заводе Xiaomi планирует внедрить передовые производственные технологии, такие как суперлитье под давлением. Эти инновации помогут снизить затраты и сократить время производства, что особенно важно в условиях растущей конкуренции на рынке электромобилей. Первый завод уже использует подобные технологии, и их применение на новом объекте станет логичным шагом в развитии компании.

Xiaomi уверенно движется к своей цели: стать одним из лидеров в сегменте электромобилей. Строительство второй очереди завода — это не просто расширение мощностей, а стратегический шаг к будущему, полному возможностей и новых достижений.