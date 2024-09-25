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SGMW представляет концепт-кар «Light of ASEAN» с уникальными дверями типа «крыло чайки»
На конференции в Китае SGMW представила свой первый концепт-кар «Light of ASEAN», который впечатляет дизайном и инновациями. С уникальными дверями «крыло чайки» и футуристическим интерьером этот седан обещает изменить представление о новых энергетических автомобилях.

24 сентября на конференции, посвященной стратегии АСЕАН, SGMW (SAIC-GM-Wuling) представила свой первый глобальный концепт-кар под названием «Light of ASEAN».

Концепт-кар «Light of ASEAN» позиционируется как новый энергетический седан, который сочетает в себе элегантность и функциональность. Передняя часть автомобиля выделяется X-образным дизайном, который гармонично дополняет удлиненная T-образная световая полоса, соединяющая световые группы с обеих сторон. Это придает машине современный и динамичный вид, который не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.

Одной из самых ярких особенностей модели являются двери типа «крыло чайки», которые открываются вверх и обеспечивают легкий доступ как к передним, так и к задним сиденьям. Сбоку автомобиля покатая линия крыши плавно переходит в диски в форме лезвий.

Задняя часть концепта также не осталась без внимания. Здесь расположены группы задних фонарей со сквозным дизайном и матричной конструкцией.

Внутри SGMW назвала интерьер «двухрежимной кабиной с нулевой гравитацией». Он предлагает оригинальное решение с диванным сиденьем сзади и нетрадиционными передними сиденьями, оснащенными встроенной подставкой для ног. За новым раздельным рулевым колесом расположена компактная приборная панель, выполненная из стеклянного материала.

На конференции SGMW также анонсировала свою стратегию АСЕАН «Один, два, три», которая направлена на создание новой цепочки производства энергетических транспортных средств в десяти странах региона к 2030 году. Этот план включает в себя не только производство автомобилей, но и их продажи, обслуживание, финансовые услуги, энергетическую систему и интеллектуальные электроприводы.

На сегодняшний день SGMW экспортировала свою продукцию в более чем 104 страны и регионы, а общий мировой экспорт превысил 1,07 миллиона автомобилей.

#дизайн #автомобильные технологии #концепт-кар #light of asean #sgmw
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