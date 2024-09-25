Denza Motors представила первые изображения своего нового флагманского внедорожника Denza N9. Генеральный директор Чжао Чанцзян уверенно заявил, что конкуренты не смогут догнать эту модель в течение пяти лет.

Denza Motors, дочерняя компания BYD, анонсировала свой новый флагманский внедорожник Denza N9. На официальных фотографиях автомобиль предстал в таинственном свете, скрытый специальной пленкой, которая только приоткрыла завесу над его характеристиками. Генеральный директор Чжао Чанцзян не оставил сомнений в том, что новая модель задаст высокую планку и что «конкуренты не смогут догнать его в течение пяти лет».

Фотографии Denza N9 вызвали большой интерес среди автолюбителей. Пленка, покрывающая кузов, подсказывает о некоторых ключевых особенностях автомобиля. Например, фраза «Измени меня в течение 5 миллионов лет» намекает на долгосрочные планы компании по улучшению и обновлению модели. В то же время, выражение «Все, кто водит эту машину, - большие люди» подчеркивает статусность автомобиля.

Размеры внедорожника также впечатляют. Чжао Чанцзян сообщил, что длина Denza N9 составляет почти 5,1 метра, что делает его одним из самых крупных в своем классе. Это создает не только просторный интерьер, но и уверенность на дороге. Фраза «Не измеряйте его, 5 метров 7 см» подчеркивает внушительные габариты, которые обеспечивают комфорт и безопасность.





Кроме того, внедорожник предложит интересные функции, такие как камера для подогрева и охлаждения. Напомним, Чжао Чанцзян в феврале, отвечая на комментарии пользователей Сети, сообщил, что новый автомобиль будет оснащен диванами, большими цветными телевизорами, холодильниками и авиационными креслами. Он также выразил уверенность, что Denza N9 превзойдет такие модели, как L9 и Qijie M9. Он подчеркнул, что мощность нового автомобиля значительно выше, чем у конкурентов. При этом передняя часть Denza N9 не будет иметь привычных фонарей в форме «бороды», что придаст ему более современный вид.