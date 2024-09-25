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Чжао Чанцзян о внедорожнике BYD Denza N9: Конкуренты не смогут догнать нас в ближайшие пять лет
Denza Motors представила первые изображения своего нового флагманского внедорожника Denza N9. Генеральный директор Чжао Чанцзян уверенно заявил, что конкуренты не смогут догнать эту модель в течение пяти лет.

Denza Motors, дочерняя компания BYD, анонсировала свой новый флагманский внедорожник Denza N9. На официальных фотографиях автомобиль предстал в таинственном свете, скрытый специальной пленкой, которая только приоткрыла завесу над его характеристиками. Генеральный директор Чжао Чанцзян не оставил сомнений в том, что новая модель задаст высокую планку и что «конкуренты не смогут догнать его в течение пяти лет».

Фотографии Denza N9 вызвали большой интерес среди автолюбителей. Пленка, покрывающая кузов, подсказывает о некоторых ключевых особенностях автомобиля. Например, фраза «Измени меня в течение 5 миллионов лет» намекает на долгосрочные планы компании по улучшению и обновлению модели. В то же время, выражение «Все, кто водит эту машину, - большие люди» подчеркивает статусность автомобиля.

Размеры внедорожника также впечатляют. Чжао Чанцзян сообщил, что длина Denza N9 составляет почти 5,1 метра, что делает его одним из самых крупных в своем классе. Это создает не только просторный интерьер, но и уверенность на дороге. Фраза «Не измеряйте его, 5 метров 7 см» подчеркивает внушительные габариты, которые обеспечивают комфорт и безопасность.


Кроме того, внедорожник предложит интересные функции, такие как камера для подогрева и охлаждения. Напомним, Чжао Чанцзян в феврале, отвечая на комментарии пользователей Сети, сообщил, что новый автомобиль будет оснащен диванами, большими цветными телевизорами, холодильниками и авиационными креслами. Он также выразил уверенность, что Denza N9 превзойдет такие модели, как L9 и Qijie M9. Он подчеркнул, что мощность нового автомобиля значительно выше, чем у конкурентов. При этом передняя часть Denza N9 не будет иметь привычных фонарей в форме «бороды», что придаст ему более современный вид.

#byd #внедорожник #denza
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Bernigan
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Это твои фантазии, в Фар крае 18% было, в Каллисто ты вообще недостоверный тест сделал, как и сейчас с Богом войны
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Nvidia&Intel Hater
17:29
у тебя и мыла нет,ты ж слепой клоун
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Nvidia&Intel Hater
17:28
да если б я ток в фаркрае тебя на 40 кадров поимел.в каллисто так же.да я во всех от 5 минимум кадров до 40 твою отодрал если не до 50 -да фаркрай 50 или около того
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:28
Шлейфов нет никаких
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Bernigan
17:28
Ты же Фар Краем бахвалишься
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Nvidia&Intel Hater
17:27
в одной игре в каких то тестах в обоссаных лучах он обошел ,и то победа конечно да..правда в сотне слился но то другое.иди таблетки выпей .клоун.игра заточенная под нвидиа в полный рост и он чет бахва...
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Bernigan
17:26
Очень даже играбельно с 40+ фпс, а у тебя там судя по тестам даже 10 не будет
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Bernigan
17:23
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17:19
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Bernigan
17:18
О... о нет, 6600 опять в жопенях
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