На 15-й Китайской международной аэрокосмической выставке, которая пройдет с 12 по 17 ноября, ВВС Китая представит новый истребитель. Мероприятие обещает стать масштабным, собрав участников из 47 стран и множество экспонентов.

С 12 по 17 ноября 2024 года в Чжухае пройдет 15-я Китайская международная аэрокосмическая выставка. Заместитель командующего ВВС Китая Юй Цинцзян анонсировал, что на выставке представят новый истребитель, разработанный в Поднебесной в последние годы, а также различные новшества в области аэрокосмических технологий.

На пресс-конференции Юй Цинцзян отметил, что выставка охватит 13 залов, что на 20% больше, чем в предыдущие годы. Общая площадь выставки составит 120 000 квадратных метров внутри и 230 000 квадратных метров на открытом воздухе. Это создаст уникальные возможности для демонстрации новейших достижений в области авиации и космонавтики.

Участие в выставке примут около 800 экспонентов из 47 стран, среди которых известные компании, такие как Boeing, Airbus и Safran. В этом году выставка включает тематические зоны, посвященные различным аспектам авиационной и аэрокосмической индустрии. Темы, такие как гражданская авиация, коммерческая аэрокосмическая промышленность и новые материалы, станут основой для обсуждения и демонстрации достижений.

Для первой демонстрации в Азии организаторы подготовили специальные площадки, включая «Демонстрационный полигон беспилотных кораблей» и «Демонстрационный полигон БПЛА». Эти новшества позволят продемонстрировать не только пилотируемые, но и беспилотные технологии, что особенно актуально в современном мире.

Российская пилотажная группа «Витязи» также примет участие в мероприятии, представив шесть истребителей Су-35С. Это станет знаковым моментом, так как группа выступит на одной арене с пилотажными командами ВВС Китая. Юй Цинцзян подчеркнул, что выставка нацелена на создание незабываемого впечатления для зрителей и участников. Для этого организаторы тщательно подготовили программу, включающую как статические, так и динамические демонстрации.

Статическая выставка будет разделена на несколько секций, каждая из которых продемонстрирует различные аспекты работы ВВС. Это позволит показать, как Китай обеспечивает превосходство в воздухе, проводит воздушные удары и использует беспилотные технологии. Летные демонстрации предоставят возможность увидеть в действии новые истребители, а также их возможности в стратегической доставке и воздушном ударе.

Выставка также станет платформой для обсуждения современных вызовов в области безопасности и обороны. Китайские ВВС стремятся продемонстрировать свои достижения и развитие, подчеркивая важность модернизации и интеграции новых технологий.