Корейские СМИ сообщают о сложной ситуации в литейном бизнесе Samsung Electronics. Необходимость быстрого реагирования на вызовы рынка становится все более актуальной.

Недавний отчет корейского издания ZDNET Korea раскрыл серьезные проблемы, с которыми столкнулся литейный бизнес Samsung Electronics. В условиях растущей конкуренции и технологических вызовов компания оказывается перед необходимостью пересмотреть свои подходы к производству полупроводников.

В отчете подчеркивается, что как внутренние, так и внешние эксперты отмечают необходимость быстрой адаптации Samsung для улучшения позиций на рынке. Несмотря на то, что компания смогла привлечь заказы от небольших разработчиков ИИ-чипов, ситуация с более сложными процессами, такими как 3 нм и ниже, остается напряженной. Внешние заказы поступают лишь от Pan Silicon Semiconductor и Preferred Networks, что ставит под сомнение способность Samsung конкурировать с лидерами отрасли.

Внутренние разработки, такие как процессор Exynos 2500, также сталкиваются с проблемами. Этот чип, основанный на 3GAP, должен использоваться в смартфонах Galaxy S25, но его производственные мощности не позволяют реализовать задуманные планы. Без значимых заказов от крупных клиентов Samsung не удается накопить необходимый опыт для эффективного производства, в отличие от TSMC, который уже успел зарекомендовать себя на рынке.

К тому же, несмотря на интерес со стороны корейских и китайских компаний к производственным мощностям Samsung, они все же предпочитают более продвинутые решения от TSMC. Это указывает на то, что параметры производительности и энергоэффективности литейных процессов Samsung пока не соответствуют ожиданиям проектировщиков, у которых нет собственного производства.

В то время как Intel предпринимает шаги к реорганизации своего литейного бизнеса, Samsung стоит перед выбором: следовать примеру конкурента или разработать собственную стратегию. Некоторые эксперты считают, что компании следует отделить бизнес-подразделение системных LSI, чтобы усилить взаимодействие между литейным и памятью. Такой подход мог бы значительно улучшить результаты в области технологий EUV-литографии и способствовать росту корейской полупроводниковой отрасли.