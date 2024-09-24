Компания Lenovo анонсировала новый ноутбук ThinkBook 16+ Ryzen Edition 2024, который выделяется своей прочной конструкцией и мощным процессором.

На рынке ноутбуков появился новый игрок — Lenovo ThinkBook 16+ Ryzen Edition 2024. Этот ноутбук не только привлекает внимание своим стильным дизайном, но и обладает выдающимися характеристиками, которые делают его отличным выбором для самых различных задач.

Lenovo разработала ThinkBook 16+ с акцентом на прочность и надежность. Корпус устройства выполнен из металлического материала, что позволяет ему выдерживать испытания по стандартам военного уровня MIL-STD-810H. Это делает ноутбук идеальным для тех, кто часто работает в сложных условиях.

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и четкое изображение, что особенно важно для дизайнеров и видеомонтажеров. Сертификация по низкому уровню излучения синего света помогает уменьшить нагрузку на глаза во время длительной работы. Ноутбук охватывает 100% цветовой гаммы sRGB, что гарантирует точность цветопередачи.

Под капотом ThinkBook 16+ скрывается процессор AMD Ryzen 7 8745H, который обеспечивает отличную производительность для многозадачности и ресурсоемких приложений. В сочетании с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 512 ГБ PCIe Gen 4 SSD, устройство демонстрирует скорость и эффективность при работе с большими объемами данных.

Для обеспечения оптимального охлаждения Lenovo оснастила ноутбук двумя вентиляторами, что позволяет поддерживать высокую производительность даже при интенсивной нагрузке. ThinkBook 16+ также предлагает широкий спектр портов, включая USB-C, USB-A, HDMI 2.1, USB4 и разъем для наушников, что делает его совместимым с различными устройствами и периферией.

На данный момент ThinkBook 16+ Ryzen 2024 доступен для покупки в Китае по цене 5299 юаней, что составляет примерно 69500 руб.