Платформа Steam достигла нового рекорда, привлекши 38,3 миллиона одновременных пользователей. Этот рост связывают с популярностью новых игр, таких как Black Myth: Wukong и Counter-Strike 2.

Steam вновь удивил игровое сообщество, установив новый рекорд по количеству одновременных пользователей. Этот рекорд стал результатом успешного запуска нескольких ожидаемых игр и общего роста интереса к видеоиграм.

Всего за месяц Steam побил свой предыдущий рекорд, который составлял 37,2 миллиона пользователей. Увеличение на более чем 500 тысяч игроков за короткий период стало знаковым событием. Как же платформа достигла таких впечатляющих результатов?

Одной из ключевых причин стал запуск Black Myth: Wukong, который привлек внимание миллионов геймеров. В день выхода игры одновременно играли около 2,3 миллиона человек, а на пике это число поднималось до 500 тысяч. Феноменальный интерес к этой игре стал катализатором для общего роста числа пользователей Steam.

Не стоит забывать и о Counter-Strike 2, который продолжает удерживать лидерство среди популярных игр. С ежедневной посещаемостью около 1,4 миллиона человек, этот шутер от Valve остается любимчиком многих. Он не только стал основой для многопользовательских баталий, но и продолжает привлекать новых игроков, что подтверждает его статус классики.



