Группа ученых под руководством Хайлонга Чена из Технологического института Джорджии разработала новый катод для литий-ионных аккумуляторов, который обещает снизить стоимость и повысить эффективность. Этот прорыв может кардинально изменить рынок электромобилей и системы хранения энергии.

Современные технологии стремительно развиваются. Исследовательская группа из Джорджии сделала шаг вперед, создав недорогой катод для литий-ионных аккумуляторов. Этот материал способен не только снизить стоимость производства, но и повысить эффективность аккумуляторов, что откроет новые горизонты для электромобилей и систем хранения энергии.

Хайлонг Чен, доцент Технологического института Джорджии, возглавил команду, которая разработала катод на основе хлорида железа (FeCl₃). Этот материал стоит всего 1-2% от традиционных катодов, но при этом способен хранить такое же количество энергии. В условиях растущего интереса к электромобилям, такой прорыв может изменить правила игры на рынке.

Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) стали основой для большинства современных технологий, начиная от смартфонов и заканчивая электромобилями. Однако высокая стоимость катодов, содержащих редкие и дорогие металлы, таких как кобальт и никель, делает электромобили менее доступными для широкой аудитории. Чен подчеркивает, что их катод может значительно изменить эту ситуацию.

Сравнение с традиционными батареями показывает, что ЛИА хранят больше энергии в компактном корпусе и обеспечивают более продолжительное время работы. Но их высокая стоимость производства ограничивает массовое использование. Новый катод Чена станет пятым типом, успешно коммерциализированным для ЛИА, и откроет путь к созданию полностью твердотельных аккумуляторов.

Твердотельные ЛИА используют твердые электролиты, что значительно повышает их эффективность и безопасность. Они не подвержены утечкам и возгораниям, в отличие от традиционных жидких электролитов. Чен и его команда разработали доступное решение, которое снижает стоимость всей аккумуляторной системы на 30-40% по сравнению с существующими ЛИА.

Устойчивость электросетей и стабильность поставок значительно возрастут благодаря подобным достижениям. Чен уверен, что их катод станет основой для будущих технологий, способствуя переходу на чистую энергию и улучшая экологическую ситуацию в мире.