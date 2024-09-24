Цены на нефть продолжают расти благодаря новым экономическим мерам Китая и растущей напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы внимательно наблюдают за ситуацией, так как ураган угрожает нефтедобыче в США.

Цены на нефть стремительно растут, и этому, по мнению агентства Reuters, способствуют несколько факторов. Важное влияние на рынок оказывает экономическая политика Китая, который вновь активизировал стимулы для поддержки своей экономики. Одновременно с этим на Ближнем Востоке обостряется ситуация, что также вызывает беспокойство у инвесторов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре подскочили на 84 цента, достигнув 74,74 доллара за баррель. Аналогичная ситуация наблюдается с американской нефтью WTI, которая поднялась на 92 цента, составив 71,29 доллара. Причины столь резкого роста заключаются в недавних действиях Китая. Власти страны снизили основные процентные ставки по кредитам, что стало сигналом для рынка. Тони Сикамор, аналитик IG, отметил, что инвесторы надеются на дальнейшие меры со стороны Пекина, которые помогут преодолеть экономические трудности.

Не все эксперты уверены в стабильности этого роста. Кельвин Вонг из OANDA предупреждает о возможной слабости внутреннего спроса. Если смягчение денежно-кредитной политики не будет сопровождаться активными фискальными мерами, то цены на нефть могут вновь пойти на спад. Центральный банк Китая анонсировал крупнейший пакет стимулов с начала пандемии, направленный на восстановление экономики, но аналитики подчеркивают необходимость дополнительных фискальных мер для достижения поставленных целей.

На фоне этих экономических изменений напряженность на Ближнем Востоке также вызывает опасения. Израильские военные нанесли авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане, что привело к значительным жертвам и массовым перемещениям людей. Это событие стало самым смертоносным за последние десятилетия и, безусловно, повлияло на нефтяной рынок. Банк ANZ отметил, что растущая напряженность может подтолкнуть ОПЕК к более активным действиям.

Не менее важным фактором остаются погодные условия. В США производители нефти готовятся к возможному урагану, который может обрушиться на побережье Мексиканского залива. Нефтяные компании начали эвакуацию персонала с платформ, а некоторые даже приостановили добычу. Инвесторы внимательно следят за ситуацией, ведь любой сбой в поставках может оказать значительное влияние на цены.

Ситуация на рынке нефти остается напряженной и динамичной. Учитывая все эти факторы, инвесторы продолжают искать ответы на вопрос, как долго продлится текущий рост цен и какие последствия он принесет в будущем.