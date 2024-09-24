С января по август 2024 года Китай значительно увеличил экспорт автомобилей, достигнув рекордных объемов. Основные рынки сбыта включают Россию и ряд стран Латинской Америки, что подчеркивает растущую роль Китая в глобальной автомобильной индустрии.

Китайская автомобильная промышленность демонстрирует впечатляющие результаты в 2024 году, увеличив экспорт автомобилей на 39% по сравнению с предыдущим годом. В период с января по август страна экспортировала 4,09 миллиона автомобилей, что на 27% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Август стал особенно успешным месяцем, когда экспорт составил 610 000 автомобилей, что также на 39% больше, чем в августе прошлого года.

Наибольшее количество автомобилей Китай экспортировал в Россию, где объем поставок достиг 705 514 единиц. Этот рынок стал крупнейшим для китайских производителей, составив более 19% от общего объема экспорта в августе. Резкий рост поставок в Россию, который увеличился на 459% по сравнению с 2022 годом, объясняется уходом западных брендов с российского рынка из-за политической ситуации. В 2023 году Китай отправил в Россию 910 000 автомобилей, что демонстрирует растущий интерес к китайским маркам.

Помимо России, Китай активно поставляет автомобили в Мексику, ОАЭ, Бразилию и другие страны. Мексика приняла 323 540 автомобилей, а ОАЭ – 203 048. Эти данные свидетельствуют о том, что китайские производители наращивают экспорт в страны, где спрос на автомобили остается высоким. Важно отметить, что рост экспорта касается не только традиционных автомобилей, но и новых электромобилей (NEV). С января по август 2024 года экспорт NEV составил 1,397 миллиона единиц, увеличившись на 25% по сравнению с прошлым годом.

Август 2024 года стал успешным для NEV, когда объем экспорта достиг 180 000 единиц, что на 20,9% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. Основные рынки для новых электромобилей включают Бельгию, Бразилию и Великобританию. Бельгия приняла 170 876 новых электромобилей, что подчеркивает растущий интерес к экологически чистым транспортным средствам в Европе.

Китайские регионы также играют важную роль в этом процессе. Ранее Шанхай считался центром экспорта NEV, однако введение тарифов Европейским союзом негативно сказалось на объемах поставок из этого региона. В 2024 году другие области, такие как Гуандун, Шэньси и Хэбэй, начали наращивать экспортные мощности. Например, Шэньси, где расположена одна из крупнейших производственных баз BYD, планирует увеличить годовую производственную мощность до 1,5 миллиона автомобилей.