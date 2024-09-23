На международной выставке ADEX 2024 в Баку "Рособоронэкспорт" впервые представит за пределами России комплекс "Ланцет-Э" с барражирующими боеприпасами. Также покажут новейшие средства радиоэлектронного противодействия, способные эффективно защищать от беспилотников.

С 24 по 26 сентября 2024 года в Баку пройдет международная выставка оборонной промышленности ADEX 2024. В этом году особое внимание привлекает комплекс "Ланцет-Э", который впервые представят за пределами России. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подчеркнул, что мероприятие станет важной платформой для демонстрации современных российских технологий в области обороны.

Комплекс "Ланцет-Э" представляет собой систему с барражирующими боеприпасами, способную поражать широкий спектр целей. Эта новинка нацелена на уничтожение танков, бронетехники, командных пунктов и даже авиации на аэродромах. Применение "Ланцет-Э" в боевых условиях подтвердило его высокую эффективность, особенно в контрбатарейной борьбе и при уничтожении быстроходных наземных и надводных объектов, таких как внедорожники и катера.

На выставке также представят малогабаритный передатчик помех РП-377ВМ1 "Лесочек". Это универсальное средство радиоэлектронного противодействия работает в двух режимах: подавления радиоуправления минно-взрывными устройствами и спутниковой навигации беспилотников. Испытания в реальных боевых условиях продемонстрировали его высокую эффективность в защите техники.

Кроме того, "Рособоронэкспорт" продемонстрирует изделие РБ-504П-Э, которое позволяет обнаруживать и подавлять каналы связи дронов. Этот образец способен работать как в автоматическом, так и в ручном режимах, обеспечивая защиту от роя беспилотников.

В авиационном сегменте выставки компания представит многоцелевой истребитель Су-35, боевой вертолет Ка-52Э, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 и разведывательный БПЛА "Орлан-10Е". Для сухопутных войск на стенде покажут танк Т-90МС, боевую машину поддержки БМПТ "Терминатор" и модернизированную самоходную гаубицу "Мста-С".

В разделе средств противовоздушной обороны выделяется зенитная ракетная система С-400 "Триумф", которая зарекомендовала себя как одна из самых эффективных в мире. На морском фронте "Рубеж-МЭ", береговой ракетный комплекс тактического назначения, продемонстрирует свои возможности по поиску и уничтожению целей.

Выставка ADEX 2024 станет важным событием для демонстрации достижений российской оборонной промышленности.