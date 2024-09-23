Nio рассматривает возможность покупки завода Audi в Бельгии, который находится на грани закрытия. Этот шаг вызывает ироничные ассоциации, учитывая недавние судебные разбирательства между компаниями.

В последние дни внимание европейского автопрома приковано к слухам о том, что китайская компания Nio интересуется покупкой завода Audi в Бельгии. Завод, расположенный в Форсте, производит Audi Q8 e-tron и сталкивается с угрозой закрытия из-за снижения спроса на автомобили. Эта ситуация предоставляет новые возможности для Nio, которая стремится укрепить свои позиции на европейском рынке.

Согласно информации фламандской газеты De Tijd, Audi активно ищет покупателя для своего завода, чтобы избежать закрытия. В случае завершения сделок, 2910 сотрудников завода рискуют потерять рабочие места. Завод в Форсте, известный также как Форест, стал важным работодателем для небольшого населенного пункта с менее чем 57 тысячами жителей.

Интерес Nio к этому заводу выглядит особенно иронично на фоне недавних судебных разбирательств между двумя компаниями. В начале года Audi обвинила Nio в нарушении прав на использование названий ES6 и ES7. Однако, несмотря на прошлые конфликты, делегация Nio уже посетила завод, и у компании есть время до 23 сентября, чтобы сделать официальное предложение.

С момента выхода на европейский рынок в 2021 году Nio представила несколько моделей, но продажи оказались скромными. В июне немецкие регистрации автомобилей Nio составили всего 44 экземпляра, что значительно уступает конкурентам, таким как BYD и MG. С введением новых тарифов на импортируемые электромобили, Nio сталкивается с дополнительными финансовыми барьерами, что делает возможное приобретение завода особенно привлекательным.

Производство автомобилей на бельгийской площадке позволит Nio избежать высоких пошлин на импорт, что может значительно снизить стоимость автомобилей для европейских покупателей. Однако, учитывая текущие продажи и необходимость снижения цен, этот шаг может оказаться рискованным. Тем не менее, наличие готового завода и рабочей силы, уже обученной производству электромобилей, представляет собой стратегическое преимущество для Nio.