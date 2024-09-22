Apple анонсировала использование 2-нм чипов в новом поколении iPhone 18, которые выйдут в 2026 году. Инновационная технология TSMC обещает значительное повышение производительности и энергоэффективности.

Apple продолжает удивлять мир своими новинками. После недавнего запуска iPhone 16, компания уже готовится к следующему шагу — выходу iPhone 18 в 2026 году. Этот смартфон не только будет оснащен новейшими функциями, но и получит чипы, изготовленные по передовому 2-нм техпроцессу от TSMC.

Аналитик Минг-Чи Куо поделился подробностями о будущем поколении iPhone, отметив, что все четыре модели iPhone 17, ожидаемые в 2025 году, будут использовать 3-нм чипы. Тем не менее, iPhone 18 станет прорывом благодаря интеграции 2-нм чипов, которые обеспечат более высокую производительность и энергоэффективность. На первый взгляд, разница в технологии может показаться незначительной, но на практике она откроет новые горизонты для пользователей.

Не так давно руководители Apple совершили секретный визит в TSMC, чтобы получить первую партию 2-нм чипов. Этот шаг подчеркивает стремление компании оставаться на передовой технологического прогресса. Важно учитывать, что не все модели iPhone 18 получат этот передовой чип. Ожидается, что базовая версия iPhone 18 может использовать обновленный 3-нм чип, что позволит снизить стоимость устройства.

Куо также отметил, что топовые модели, такие как iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, будут оснащены новейшими 2-нм чипами. Эти устройства позволят пользователям наслаждаться увеличенной производительностью, что особенно важно для любителей игр и профессионалов, работающих с ресурсозатратными приложениями.

Новые чипы обеспечат не только скорость, но и улучшенную энергоэффективность. Это значит, что пользователи смогут дольше работать без подзарядки, что является важным фактором в современном мире.