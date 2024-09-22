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Экс-дизайнер Apple запускает секретный проект по созданию инновационного ИИ-устройства с OpenAI
Джони Айв, легендарный дизайнер Apple, объединяет усилия с Сэмом Альтманом из OpenAI для создания нового устройства на основе искусственного интеллекта. Проект, находящийся на начальной стадии, вызывает большой интерес в технологическом сообществе.

Джони Айв, бывший главный дизайнер Apple, и Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, подтвердили свое партнерство, которое обещает изменить подход к созданию устройств на основе искусственного интеллекта. Эта новость появилась после долгих месяцев слухов и ожиданий, и теперь внимание всего мира устремлено на эту инициативу.

Проект стартовал после знакомства Айва с Альтманом через Брайана Чески, CEO Airbnb. На данный момент команда насчитывает всего десять человек, но среди них находятся уважаемые специалисты, такие как Тан Тан и Эванс Хэнки, которые внесли значительный вклад в разработку iPhone. Дизайнерская фирма Айва, LoveFrom, возглавляет эстетическую часть проекта, что не удивляет, учитывая его репутацию.

Финансирование проекта поступает от самого Айва и Emerson Collective, организации, основанной Лорен Пауэлл Джобс. Ранее ходили слухи о возможных инвестициях в 1 миллиард долларов от SoftBank, однако эта информация пока не подтверждена. Важно отметить, что команда уже открыла офис площадью 3000 квадратных метров в Сан-Франциско, что подчеркивает серьезный подход к разработке.

Что же они создают? По информации The New York Times, Айв и Альтман обсуждают концепцию нового вычислительного устройства, которое сможет обрабатывать сложные запросы пользователей, выходя за рамки традиционного программного обеспечения. Ранние слухи намекают на устройство с сенсорным экраном, вдохновленным оригинальным iPhone, но детали остаются туманными.

Марк Ньюсон, соучредитель LoveFrom, подчеркивает, что проект еще находится на начальной стадии, и многие вопросы о конечном продукте остаются открытыми. Это создает атмосферу ожидания среди технических энтузиастов. Сможет ли опыт Айва в дизайне и инновациях в сочетании с мощными алгоритмами OpenAI привести к созданию устройства, которое изменит наше взаимодействие с технологиями? Время покажет, но одно ясно: мир технологий готов к новым свершениям.

#искусственный интеллект #openai #джони айв
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Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв вместе с OpenAI работает над новым смартфоном
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Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
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