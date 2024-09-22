Российские войска продолжают наносить удары по военным объектам на Украине, сосредоточив внимание на аэродромах и производстве дронов.

На фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, российские силы активизировали свои действия, нанося удары по стратегически важным объектам. В последние сутки Минобороны России сообщило о поражении военных аэродромов и цехов по производству беспилотных летательных аппаратов. Эти операции направлены на ослабление украинского военного потенциала и разрушение инфраструктуры, обеспечивающей работу Военно-промышленного комплекса.

Согласно сводке от Минобороны, российские войска использовали различные виды вооружений, включая оперативно-тактическую авиацию и беспилотники, чтобы поразить радиолокационные станции и энергетические объекты, поддерживающие украинские военные заводы. Удары пришлись на несколько ключевых точек, что подтверждает стратегический подход к ведению боевых действий. Уничтожение радиолокационной станции 36Д6 стало важным шагом, поскольку она играла значительную роль в обнаружении низколетящих целей.

Кроме того, российская артиллерия и ракетные войска нанесли удары по цехам, где производили дроны, что может существенно ограничить возможности Украины в использовании беспилотников на поле боя. Эти дроны стали неотъемлемой частью современного военного конфликта, и их потеря может сказаться на тактике ВСУ.

На фоне этих атак силы противовоздушной обороны РФ также продемонстрировали свою активность, сбив шесть французских управляемых авиабомб Hammer и несколько снарядов американской РСЗО HIMARS.