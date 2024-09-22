Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Украинские военные аэродромы и цеха по производству дронов попали под огонь РФ
Российские войска продолжают наносить удары по военным объектам на Украине, сосредоточив внимание на аэродромах и производстве дронов.

На фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, российские силы активизировали свои действия, нанося удары по стратегически важным объектам. В последние сутки Минобороны России сообщило о поражении военных аэродромов и цехов по производству беспилотных летательных аппаратов. Эти операции направлены на ослабление украинского военного потенциала и разрушение инфраструктуры, обеспечивающей работу Военно-промышленного комплекса.

Согласно сводке от Минобороны, российские войска использовали различные виды вооружений, включая оперативно-тактическую авиацию и беспилотники, чтобы поразить радиолокационные станции и энергетические объекты, поддерживающие украинские военные заводы. Удары пришлись на несколько ключевых точек, что подтверждает стратегический подход к ведению боевых действий. Уничтожение радиолокационной станции 36Д6 стало важным шагом, поскольку она играла значительную роль в обнаружении низколетящих целей.

Кроме того, российская артиллерия и ракетные войска нанесли удары по цехам, где производили дроны, что может существенно ограничить возможности Украины в использовании беспилотников на поле боя. Эти дроны стали неотъемлемой частью современного военного конфликта, и их потеря может сказаться на тактике ВСУ.

На фоне этих атак силы противовоздушной обороны РФ также продемонстрировали свою активность, сбив шесть французских управляемых авиабомб Hammer и несколько снарядов американской РСЗО HIMARS.

#россия #украина #сво #беспилотники #военные действия #аэродромы
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Rheinmetall провела огневые испытания новой мобильной системы противовоздушной обороны Skyranger 35
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Белорусские дилеры почти вдвое снизили цены на гибридный кроссовер Voyah Free
+
NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
23
Steam может уйти из России из-за ужесточения санкций США
21
Для новейших игр 2024 года требуется как минимум GeForce RTX 4070
21
Видеокарты с 4 ГБ VRAM утратили актуальность — игровые новинки на них уже не запускаются
18
МАГАТЭ призвали Россию вернуть ЗАЭС под контроль Украины
20
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
5
В Европе наблюдается снижение продаж легковых автомобилей на 18,3%
+
Для своего искусственного интеллекта Microsoft запустит отдельную атомную электростанцию
1
OpenAI движется к 3-му этапу развития ИИ и набирает таланты для создания «мультиагентной» команды
2
Samsung запускает массовое производство самого быстрого на данный момент твердотельного накопителя
+
По данным Reuters, члены «Хизбаллы» получили пейджеры за несколько часов до их взрывов
+
Миллионы лет назад Земля могла иметь систему колец, как у Сатурна
1
Производительность чипсетов Apple A18 Pro и Snapdragon 8 Gen 3 сравнили в игре Genshin Impact
1
Бывший руководитель Skyrim считает, что будет невозможно оправдать ожидания от Elder Scrolls 6
4
Politico: столкновения между Израилем и «Хизбаллой» могут привести к конфликту в регионе
1
Samsung начала массовое производство самого быстрого SSD на сегодняшний день со скоростью 14,5 ГБ/с
2
В Воронеже введена в строй новая производственная линия по выпуску сравнительно недорогих микросхем
+
«Панцирь» в панцире: в Сети появилось фото российского зенитного комплекса, закованного в защиту от дронов
1
OnePlus готовит к выпуску свой новый флагман - OnePlus 13
1

Популярные статьи

Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
43
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
19
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки. Часть 2
4
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
23
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
11
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
17
Продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 2024 год
3
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
1
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
1

Сейчас обсуждают

666MAXIMUS999
18:00
Китя, походу не знает, что существуют карты, способные тянуть лучи без включения DLSS, поэтому всем тычет обратное, про мыло. Но судя по всему мыло у тебя в одном месте уже давно торчит. Увы но в лучи...
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
FelsheR-BANz
17:59
А если музыка звучит на пьяном соседе с гармошкой посреди ночи? Точно слушать?)
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
Unknown User
17:59
Спасибо не знал
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки. Часть 2
nonses84
17:58
Да Самсунг гавно тротлящее, они только в маркетинг умеют.
Народный SSD Kingston NV3 почти на 50% обошел NV2 и достиг уровня топового WD Black SN850X
Глеб Кириченко
17:55
Ну ты вспомнил, это изначально мертворождённое устройство по характеристикам. Возьми современный цифровой процессор и ты удивишься, есть видос где ему скармливают звук дорогущей аппаратуры, а потом он...
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
Kemran Sawyer
17:53
да ты ошибаешься это ДА!
Politico: США перебрасывают дополнительные силы на Аляску из-за учений России и Китая
Kemran Sawyer
17:52
хорошая сказка
Politico: США перебрасывают дополнительные силы на Аляску из-за учений России и Китая
Бoтo -- Чaт
17:51
А не нассать ли в рыло этому рекламщику? Пожалуй, что надо.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Kemran Sawyer
17:51
продана она ) сколько можно про эту аренду которой нет
Politico: США перебрасывают дополнительные силы на Аляску из-за учений России и Китая
Глеб Кириченко
17:51
И? По ldac формат flac я слушаю в наушниках за 100$+ и качество звука в них похоронит твой винил урезанный по частотам со вспаханными дорожками, на хрен пойми каких колонках в помещении с хреновой туч...
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем